Disagi e traffico per l’intervento in via Antonelli

Proseguono i lavori di Publiacqua in via Antonelli per riparare una perdita idrica, a causa di imprevisti tecnici sopraggiunti durante l’intervento. Intervento che, fisiologicamente, sta creando notevoli disagi al traffico della zona. Fino al 18 ottobre saranno dunque in vigore alcune modifiche alla viabilità. In via Antonelli (tratto tra il civico 84 e il civico 160) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per permettere temporaneamente il transito nei due sensi di circolazione. Nel tratto tra via del Fornacione e via Toti sarà restituito temporaneamente il doppio senso di circolazione con senso unico alternato regolato a vista. Nel tratto tra via Sestini e via Toti, sarà istituito il divieto di transito e di sosta.