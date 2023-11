Disagi e tagli, è scontro politico: "È stato tutto deciso anni fa"

Mentre si moltiplicano le segnalazioni sul territorio di disagi e ritardi nelle corse dei bus, la politica continua il rimpallo di responsabilità tra centrodestra (che guida il comune di Pistoia) e il centrosinistra (alla guida di Provincia e Regione). "È ridicolo che il Pd, evidentemente imbarazzato dalle centinaia di proteste, scarichi le responsabilità sulle amministrazioni comunali – annuncia il capogruppo Fratelli d’Italia a Pistoia Francesco Pelagalli –. Le parole del consigliere Boanini ci lasciano sbigottiti. Sul trasporto pubblico ha deciso tutto il Partito Democratico: la gara regionale, il gestore unico, il taglio alle corse, l’aumento del costo dei biglietti. A differenza del Pd che fa scaricabarile, Fratelli d’Italia e il sindaco Tomasi hanno chiesto e ottenuto la reintroduzione, da dicembre, delle corse per e dalla Collina eliminate dal cosiddetto T2. Una vittoria della montagna che per noi è importantissima anche se, purtroppo, rimangono numerosissimi i disagi dovuti ai tagli alle corse. Si pensi a Quarrata, per esempio, che ha subito tagli clamorosi. Il sindaco Pd Romiti immaginiamo stia dando battaglia, come altri sindaci di centrosinistra, in una battaglia che vede protagonisti tutti, al di là del colore politico, per migliorare i servizi sul territorio. Altro che lo scaricabarile!"

A dare manforte alle parole di Fratelli d’Italia sulla questione Tpl è arrivato anche il centrista Giampaolo Pagliai. "L’errore è stato fatto dieci anni fa dalla Regione guidata dal centrosinistra – sottolinea –, quando si è mal pensato di indire un bando per il trasporto pubblico unico per tutta la regione. Siamo passati da un servizio pubblico che mirava a soddisfare gli utenti ad uno privato che mira soprattutto al profitto. Inutile dare la colpa ai comuni, tanto meno a quello di Pistoia: le corse extraurbane, quelle dove ci sono stati i tagli, sono di competenza provinciale. A provocare questo disastro sono stati Regione, Provincia e la stessa Autolinee Toscane". Lo scontro politico, insomma, va avanti. E, visto quanto detto fino adesso, ci si aspetta che questi non siano gli ultimi scambi di accuse.

F.S.