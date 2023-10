Diritto alla casa. La sfida quotidiana

Insieme per affrontare compatti le sfide della contemporaneità. Sfide che comprendono anche quella dell’abitare. Ed è proprio attorno al tema "Diritto alla casa e politiche dell’abitare" che girerà l’incontro di stasera, mercoledì 25 ottobre (ore 21.15) al circolo Arci Porta al Borgo assieme ai promotori e alle promotrici dello sportello di prossimità del Circolo Arci di Porta al Borgo con Stefano Cristiano (Sunia-Cgil di Lucca) e Davide Innocenti (Sunia di Pistoia). L’incontro apre il progetto "La cassetta degli attrezzi" un percorso finanziato dalla Regione Toscana, nell’ambito dell’avviso pubblico per soggetti del terzo settore 2023, e organizzato da una rete di associazioni pistoiesi composta dal Centro di Documentazione di Pistoia, dall’associazione Arcobaleno odv e dal circolo Arci di Porta al Borgo. Il progetto si snoderà su tre linee di intervento. Il Centro di Documentazione sarà impegnato nella realizzazione di un ciclo di seminari e laboratori per giovani dai 15 ai 30 anni sui temi delle sfide del mondo che verrà: ambiente, democrazia, diritti, non violenza, lotta contro le disuguaglianze, educazione. Il programma sarà curato insieme al gruppo redazionale della rivista "Gli asini". Il circolo Arci curerà un ciclo di incontri formativi e informativi e l’attivazione di uno "Sportello di prossimità", punto di ascolto e prima consulenza rivolto a tutte le persone che ritengono di aver bisogno di un aiuto nella gestione di piccole problematiche legate a condizioni di svantaggio, e si propone come uno strumento agilmente accessibile per contribuire alla conoscenza e alla tutela dei diritti. L’associazione Arcobaleno realizzerà infine un ciclo di interventi di formazione extrascolastica rivolto alla fascia 6-14 anni, frequentanti il Centro semiresidenziale Arcobaleno finalizzata al contrasto della povertà educativa. Info su www.centrodocpistoia.it.