Diritti e rischio mobbing. Sensibilizzare alla parità

Le donne, fra lavoro e diritti. Il gruppo territoriale del Movimento 5 stelle Pistoia e la Piana ha organizzato, per il 9 marzo dalle

16 alle 18.30, alla Fondazione Tronci in Corso Gramsci, 37, un importante evento per affrontare il delicato tema della condizione della donna lavoratrice, arrivando alle forme di discriminazioni e mobbing sul luogo di lavoro.

"Affrontiamo la discussione di due problematiche – spiega una nota – che purtroppo sono diffuse nella società odierna. La discriminazione si manifesta in molte forme e può causare ingiustizie e sofferenza. Il mobbing sul luogo di lavoro può avere gravi conseguenze sulla salute mentale e fisica delle lavoratrici, creando un ambiente tossico e dannoso".

"Incontri come questo organizzato dal gruppo territoriale Pistoia e la Piana sono fondamentali per sensibilizzare la comunità a promuovere una cultura verso la parità o l’uguaglianza di genere – prosegue la nota del gruppo pentastellato –. È importante lavorare insieme per creare ambienti di lavoro inclusivi, dove ognuno possa sentirsi più valorizzato e più rispettato". Al termine della discussione siamo tutti invitati a partecipare ad un momento di condivisione con un aperitivo da consumare al Circolo Garibaldi che si torva di fronte al luogo dell’iniziativa.