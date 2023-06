Dipendenti e autonomi cifre ben sotto la media

Penultimo posto per la pensione mensile da lavoratore dipendente, quart’ultimo per quella da lavoratore autonomo ed un totale complessivo di stanziamento per chi ha effettuato la sua professione nel corso della vita lavorativa ampiamente sotto la media regionale. I dati sono quelli al 31 dicembre 2021, i più precisi al momento visto che le stime 2022 sono sempre parziali, e riguardano quanto i pensionati pistoiesi si mettono in tasca ogni mese nel confronto con il resto della regione. Numeri preoccupanti, che fanno il paio con altre classifiche che La Nazione ha analizzato in questi ultimi mesi e che vanno avanti sulla stessa falsariga: tasso di disoccupazione femminile e giovanile fra i più alti in Toscana, numeri legati alla cassa integrazione assai preoccupanti, assegni al primo posto in regione per quanto riguarda reddito e pensione di cittadinanza, con l’incognita di ciò che succederà al momento della revisione della misura da parte del Governo.

Questi i dati. A fronte di 37.709 lavoratori dipendenti, l’importo medio mensile in provincia di Pistoia è di 1.127,50 euro: peggio fa soltanto Arezzo (1.091,63) mentre poco meglio va a Pisa con 1.138 euro a fronte di una media regionale di 1.216,96 euro. In sostanza, rispetto ai valori complessivi, in un mese dalle nostre parti i lavoratori dipendenti prendono 100 euro in meno paragonati al valore della Toscana. Al top c’è Siena con un valore addirittura di 1.429,23 euro. Cambia di poco lo scenario per i lavoratori autonomi: a fronte di una media regionale di 904,06 euro, quelli pistoiesi prendono a fine mese 884,87 euro facendo meglio di Grosseto che è all’ultimo posto con 805 oltre a Massa Carrara (816), Livorno (853) e Lucca (858).

In questa specifica categoria, vista anche la grande produzione di piccole e piccolissime imprese, l’assegno più alto ce l’hanno in provincia di Prato con 1.007 euro. Arrivando alla somma complessiva, per un totale di 1.148.697 pensionati toscani (sempre aggiornati a fine 2021 ed in questo conto non vanno considerati i dipendenti pubblici che non rientrano in queste categorie) la media di assegno è di 969,18 euro e che per la nostra provincia si porta dietro un valore di 903,49 euro, il terz’ultimo in Toscana. Peggio fanno soltanto Grosseto (884 euro) e Lucca (897 euro). A guidare la classifica, come succede per i lavoratori dipendenti, ci pensa Siena con 1.075,89 euro davanti a Firenze con 1.033 euro e Livorno con 1.022: già così si capisce quanta e quale sia la differenza di pensione mensile per i lavoratori pistoiesi rispetto ai corregionali.

S.M.