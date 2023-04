Dipendenti dei cantieri comunali alla San Giorgio, già 800 firme per il "no"

Pistoia, 19 aprile 2023 – Torna di nuovo all’attacco il Partito Democratico comunale di Pistoia in merito alla situazione relativa allo spostamento di alcuni lavoratori dei cantieri comunali di via Buzzati, nella zona industriale di Sant’Agostino, negli spazi della Biblioteca San Giorgio. Adesso, dopo le prime proteste, si è passati ad una petizione vera e propria che conta già 800 firme e non si ferma qui.

«Visto il successo – commentano dal Pd Comunale di Pistoia – è evidente che la città è contraria alla scelta della Giunta Tomasi di utilizzare gli spazi della Biblioteca San Giorgio, già spesso insufficienti per i nostri studenti, per accogliere il personale dei Cantieri Comunali. Oltre 800 firme evidentemente non bastano per ricordare a questa maggioranza quanto è importante la difesa della cultura e dei suoi spazi. Respingiamo con forza gli attacchi strumentali della maggioranza, che muovono accuse inconsistenti pur di non ammettere le proprie responsabilità».

Nel proprio documento il Pd comunale analizza quelli che sono i punti salienti del contendere e le problematiche maggiori che derivano dalla decisione presa dal Comune. «È fondamentale – spiegano i dem pistoiesi – la bonifica del tetto dei Cantieri comunali dall’amianto. Ogni dietrologia è inutile. Ma se la documentazione che garantisce la sicurezza degli operai del Cantiere esiste, chiediamo che ci sia fornita, come già chiesto il 5 aprile 2023 ed invece ad oggi non si è avuta nessuna risposta. Riteniamo che il trasferimento degli impiegati del Cantiere in una biblioteca è una scelta sbagliata, di concetto. I lavori al tetto sono senz'altro lavori urgenti, ma sono stati pianificati; a maggior ragione non è possibile che nell'arco di tempo in cui sono stati programmati gli interventi l'Amministrazione non sia stata in grado di trovare una destinazione diversa sul nostro territorio che potesse accogliere i 15 dipendenti amministrativi dei Cantieri Comunali. La Giunta di una città che è stata anche Capitale italiana della Cultura non può permettersi di continuare a relegare la cultura ed i suoi spazi all'ultimo posto».

«In nessun caso – concludono dal Pd – il peso di una riduzione di spazi può essere fatta gravare ancora sugli utenti della Biblioteca San Giorgio. Stupisce poi la presa di posizione di alcuni gruppi di giovani vicini a Fratelli d’Italia che si dichiarano disponibili a «sacrificarsi». Gli studenti pistoiesi, che hanno già subito la chiusura di parti della Biblioteca San Giorgio per due anni, sono davvero la prima categoria a cui chiedere un sacrificio?».