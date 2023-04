Dipendente Alia picchiata in servizio Lo sdegno di azienda e istituzioni

"L’azienda, considerando molto grave quanto accaduto, esprime solidarietà e massima vicinanza alla dipendente aggredita, auspicando vengano rapidamente accertate le responsabilità di tale gesto". Queste le parole di Alia Servizi Ambientali Spa nel commentare la notizia, raccontata sulle colonne della Nazione nella giornata di ieri, della donna aggredita mentre svolgeva il proprio lavoro, accertando un abbandono di rifiuti su un’area pubblica. I fatti sono avvenuti lunedì all’ora di pranzo, vicino alla sede di Alia in Sant’Agostino: la vittima ha avuto appena il tempo di capire che cosa stesse accadendo che le mani di un’altra donna le sono piombate addosso, colpendola con violenza inaudita alla testa. Strattonata e tirata per i capelli, si è messa a gridare e a chiedere aiuto, prima di riuscire a sfuggire alla presa che la teneva con fermezza. Ad essere picchiata è stata una dipendente dell’azienda, 62 anni. Immediata è scattata la richiesta di aiuto. Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Croce Verde di Chiazzano che hanno soccorso la vittima. Sotto choc e con ferite evidenti alla testa, la donna non ha spiegato cosa avesse scatenato la furia della sconosciuta, ma ha raccontato di essere stata presa a pugni dalla donna, tirata per i capelli e di essere stata colpita in testa con un telefonino.

Trasferita all’ospedale San Jacopo, è stata dimessa nella giornata di ieri. E adesso i suoi legali e quelli dell’azienda sono al lavoro per decidere il da farsi. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Questura per i controlli del caso. Ancora da capire l’innesco della vicenda e l’esatta dinamica dei fatti. "Esprimiamo piena solidarietà all’operatrice Alia aggredita nei pressi dello stanziamento di nomadi di via Buzzati durante l’esercizio delle sue funzioni – afferma Gabriele Sgueglia, assessore ai rifiuti del comune di Pistoia –. Per fortuna, grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine unitamente a quello degli ispettori ambientali che desidero sentitamente ringraziare, si è evitato che la situazione precipitasse ulteriormente, ma resta inaccettabile che chi si adopera quotidianamente per il decoro e la pulizia del nostro territorio sia per questo aggredito verbalmente e fisicamente".