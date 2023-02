Segue dalla Prima

"I gruppi non esauriscono però l’incontro, l’ascolto, il confronto o lo scambio che un percorso sinodale richiede – sottolinea monsignor Tardelli nella missiva rivolta ai rappresentanti del mondo del lavoro e alle associazioni di categoria – C’è bisogno di un più capillare avvicinamento ai laici proprio nei luoghi in cui si svolge la concreta esistenza della gente, cioè nella vita familiare, nei vari settori della vita sociale e politica e nei luoghi di lavoro". Un invito rivolto anche agli amministratori comunali, che vedrà la partecipazione di numerosi sindaci. "Vorrei incontrarvi – conclude il vescovo nel suo invito ai sindaci – per ascoltare direttamente da voi, che avete un ruolo tanto importante nei nostri territori, quelli che al momento appaiono i bisogni, le attese, le speranze, i problemi delle persone".