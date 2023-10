Differenziata, terremoto politico: "Togliere le deleghe a Sgueglia"

La pubblicazione dei dati della Regione relativi alla racconta differenziata nel 2022 ha scatenato una ventata di polemiche. Il motivo è presto detto: nel primo "vero" anno con il nuovo sistema ibrido di raccolta dei rifiuti a pieno regime, Pistoia è passata "solo" dal 45,2% di raccolta differenziata al 48,7%, restando il fanalino di coda tra i capoluoghi toscani. E se l’assessore all’ambiente Gabriele Sgueglia al momento ha preferito non commentare, per approfondire i numeri (sarebbero emerse alcune discrepanze rispetto ad altri report, ndr) e aspettare di dirimere alcune questioni, i gruppi di opposizione sono saliti sulle barricate. Chiedendo addirittura la rimozione delle deleghe dello stesso assessore.

"Dal 2017 la destra pistoiese mette sempre il solito disco: ’avete governato per 70 anni facendo solo danni, lasciateci lavorare e vedrete’ – attaccano gruppo consiliare e unione comunale del Partito Democratico –. Ebbene, dopo quasi 7 anni di governo della città, il Comune si ferma al 48% di raccolta differenziata, nonostante il target raggiunto dalla Regione indichi il 65%. Questo drammatico dato è figlio di scelte politiche ben precise – aggiungono –, volute con forza dalla destra pistoiese: anziché investire nel porta a porta, si è optato per una modalità graduale totalmente al di sotto delle reali necessità. Fdi ha deciso di investire in cassonetti interrati nel centro storico, facendoli pagare a tutti i cittadini, dando al tempo stesso il via libera a una riduzione dei cassonetti differenziati, pari quasi al 50%, che ha comportato disagi e aumento del degrado urbano. Non volendo scontentare nessuno, in realtà si scontenta tutti, sia in termini di costo che di qualità del servizio. Chiediamo quindi al sindaco Tomasi di battere un colpo e mostrare finalmente coraggio – conclude il Pd –, togliendo le deleghe all’assessore Sgueglia e cambiando passo, per il bene della città e delle future generazioni".

Sulla stessa scia l’intervento di Pistoia ecologista e progressista: "I dati pubblicati dalla Regione confermano, purtroppo, quanto diciamo da tempo: il sistema di raccolta dei rifiuti voluto dalla giunta Tomasi non funziona – denunciano –. Si è investito troppo e male per i cassonetti interrati in centro. Si è introdotto il porta a porta solo in alcune zone e per carta e plastica, lasciando i cassonetti per indifferenziato e organico. Si sono sostituiti tutti i cassonetti e si sono distribuite le chiavette di Alia, ma in questi anni non sono mai servite a niente. Non si è pianificato né investito per la realizzazione di nuove isole ecologiche. I risultati di queste politiche smentiscono clamorosamente l’assessore Sgueglia – è l’affondo di Pep –: in un anno Pistoia passa dal 45,2% al 48,7% di differenziata e rimane ultima tra i capoluoghi toscani. Insomma: giunta bocciata e tutto da rifare. Torniamo a chiedere un urgente cambio di rotta: il Comune deve chiedere ad Alia di predisporre un piano per avviare in tutto il territorio e per tutte le tipologie di rifiuti la raccolta porta a porta. Solo così la differenziata potrà aumentare e la Tari potrà calare, fino ad arrivare alla tariffa puntuale".

albe