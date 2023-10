Differenziata, la replica di Sgueglia: "Almeno giochiamo per la ’salvezza’"

PISTOIA

"Fino al 2017 eravamo sostanzialmente retrocessi sul tema della raccolta differenziata, adesso almeno siamo in lotta per la salvezza e cresceremo ancora di più". Durante il consiglio comunale di ieri l’assessore ai rifiuti, Gabriele Sgueglia, ha utilizzato una metafora calcistica per rispondere ad una comunicazione della capogruppo di "Civici e Riformisti", Tina Nuti, in merito ai dati diffusi nei giorni scorsi dalla Regione Toscana sulla raccolta differenziata, che pone il comune capoluogo al 48,5% secondo i riferimenti al 31 dicembre 2022. Numeri che, come ribadito in aula da più parti, sono da considerarsi deludenti, perché il dato è in crescita minima nonostante lo scorso anno fosse il primo a regime col sistema interrati e ibrido (porta a porta e cassonetti) nelle periferie. Ma, soprattutto, l’assessore ha ribattuto anche sull’autenticità del dato comunicato. "Ho chiesto delucidazioni ad Arrr (Agenzia regionale recupero risorse) su ciò che è stato pubblicato e mi è stato risposto che non è stata certificata una parte dei flussi sulle compostiere domestiche – aggiunge Sgueglia – quindi confermo che il nostro valore assoluto è del 50,5%. Mi auguro solo che si possa chiarire questo disguido dopo aver letto un po’ di tutto in questi giorni, compresa la richiesta di ritiro delle deleghe al sottoscritto".

Il dibattito si è sviluppato con i consiglieri di opposizione sulle barricate ("la debacle sulla percentuale bassa non si può imputare ai pistoiesi ma al fatto che questo sistema ibrido non funziona" ha rimarcato Nuti) che hanno puntato dito sugli interrati. "Le risorse spese sono state molte – afferma la capogruppo del Partito Democratico, Federica Fratoni – ma non si arriva nemmeno al 50% di differenziata, mentre da altre parti ci sono comuni molto virtuosi: non si può che registrare preoccupazione nel vederci ultimi in Toscana". Dalla maggioranza, invece, si è voluto ricordare precedenti esperienze ("c’è chi dice che ci vorrebbe un porta a porta integrale ma, evidentemente, ci si dimentica di com’era la situazione in centro nel 2017 con i bidoni di 170 attività commerciali ad accompagnare i turisti: con gli interrati abbiamo ripulito il cuore della città" ha attaccato Fabio Raso di "Ale Tomasi") fino alla difesa finale di Sgueglia. "Non siamo ancora soddisfatti ma almeno adesso lottiamo per la salvezza – il concetto dell’assessore – non dimentichiamoci il disastro dal quale partivamo e, da quei numeri, in sei anni siamo saliti di più di 10 punti: Pistoia è il capoluogo che cresce di più in Toscana negli ultimi dodici mesi, quindi il lavoro inizia a dare i suoi frutti. La strada è quella giusta e, altro aspetto non trascurabile, intanto non vediamo più in giro il fenomeno dell’abbandono degli scarti tessili".

