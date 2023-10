Differenziata avanti piano. Il capoluogo non ingrana

PISTOIA

Un punto e mezzo percentuale in più, a livello regionale, rispetto a quanto fatto registrare dodici mesi orsono, visto che la raccolta differenziata della Toscana si attesta, a fine 2022, al 65,68% per i rifiuti solidi urbani. E se, a fronte di una certa soddisfazione dalle sedi fiorentine, è la parte comunale di Pistoia che non riesce ad ingranare. Il nostro capoluogo, secondo i dati pubblicati un anno fa, era l’ultimo con il 45,22% di raccolta e a fine 2022 sale al 48,7% in quello che era il primo anno con tutta la nuova strumentazione presente sul territorio, vale a dire cassonetti interrati, raccolta porta a porta in ogni angolo comunale con la suddivisione specifica, soprattutto, per plastica, carta, organico, vetro e indifferenziato.

Per quanto riguarda l’intera provincia di Pistoia, invece, l’aumento è del +2,9% per un dato che si attesta al 60,74% (sesto posto assoluto): una vera e propria media dal dato bassissimo di Abetone Cutigliano che arriva, con fatica, al 25% fino all’89,73% di Larciano che guida la graduatoria. Rimanendo sui macro-numeri regionali, è opportuno mettere in evidenza che, nel 2022, la produzione di rifiuti urbani è calata del 2,2%, ovvero 2,16 milioni di tonnellate in meno e, di conseguenza, i rifiuti prodotti pro-capite sono scesi di 9 kgabitante arrivando a 590kg.

"Un grande risultato – afferma il presidente Eugenio Giani – frutto di un lavoro serio e puntuale e di una crescente attenzione verso l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. La nostra sensibilità, il nostro modo di vedere il mondo ed anche i nostri modelli economici di riferimento stanno cambiando e il successo della raccolta differenziata". La quota del 65% è importante perché consente di rimanere dentro i termini dettati dalla normativa vigente ma, purtroppo, questa soglia non appartiene a tutto il territorio pistoiese.

Partendo dal capoluogo, la produzione di rifiuti urbani è di 46.127 tonnellate, affiancati da 22mila tonnellate circa di raccolta differenziata e 23.663 tonnellate di raccolta per utenze domestiche: numeri che portano al 48,7% già menzionato e che sicuramente, in questi giorni, sarà argomento di discussione nel dibattito cittadino. Alla luce del 45% del 2022 (quando ancora il sistema di raccolta non era entrato del tutto a regime), era probabilmente lecito attendersi una percentuale superiore, la stessa che attendeva anche l’amministrazione comunale come ricordò, proprio sulle nostre colonne, l’assessore ai rifiuti Gabriele Sgueglia che assicurava come Pistoia, si sarebbe tolta dall’ultimo posto per quanto concerne i capoluoghi. L’obiettivo, però, al momento non è stato raggiunto visto che la città di Giano resta l’unica sotto il 50% fra le dieci sorelle del Granducato.

"La Toscana ha vinto la sua sfida – aggiunge l’assessore regionale all’ambiente, Monia Monni – voglio ringraziare i sindaci ed i gestori per il grande lavoro fatto e per la serietà con cui affrontano ogni giorno questo tema, ma soprattutto vorrei ringraziare i cittadini perché questo traguardo lo hanno raggiunto loro, è una loro vittoria".

Concludendo la panoramica sulla nostra provincia, si confermano oltre l’80% unitamente a Larciano anche Lamporecchio (88,27%), Buggiano (82,22%), Chiesina Uzzanese (80,29%), Monsummano (85%), Pieve a Nievole (86,17%), Ponte Buggianese (81%) e Serravalle Pistoiese (83,11%). Da rivedere, e valutare internamente, i comuni montani: detto di Abetone Cutigliano, non va meglio a Marliana (34,09%), Sambuca (33%) e San Marcello Piteglio (39,88%) mentre resta sotto il 50%, seppur di poco, anche Pescia (49,70%). Ma soprattutto a preoccupare è il dato molto basso di Montecatini Terme, con appena il 33%, a differenza di un altro comune popoloso come quello di Quarrata, che invece si attesta al 69,56%.

