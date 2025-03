"Difenderò i due ragazzi fragili"

Due ragazzi dei quaranta giovani migranti che erano ospiti di Vicofaro e che dovevano essere trasferiti negli ultimi Cas (centri di accoglienza straordinari), tra Empoli e Firenze, sono invece già nei Cpr di Potenza e di Gorizia. Una notizia appresa e diffusa ieri dal parroco di Vicofaro che ha intenzione di lottare fino all’ultimo per impedire che i due ragazzi, bisognosi di cure, vengano rimpatriati. La situazione è emersa durante i controlli che sono in corso sulle documentazioni, sia attraverso le cooperative che la stessa Caritas, quindi i due giovani sono stati mandati uno al Cpr di Potenza e l’altro al Cpr di Gorizia. I Cpr, lo ricordiamo, sono i centri di permanenza dove le persone sono poi destinate al rimpatrio. Nelle intenzioni di don Massimo Biancalani, c’è ora quella di intraprendere una battaglia a tutto campo perchè questi due giovani, come lo stesso parroco ci ha spiegato ieri pomeriggio, apparterrebbero al gruppo di fragili, nove giovani con problemi di disagio psichico di cui don Biancalani ha sempre parlato. Don Massimo ha attivato subito la tutela legale, ma i due sono già partiti per i Cpr.