Difendere la sanità pubblica a Montale: incontro del PD

Il Partito Democratico di Montale organizza un incontro aperto a tutti sullo stato della sanità pubblica che si terrà giovedì prossimo 19 ottobre alle ore 21.15 nella saletta al primo piano del circolo Arci di Montale. Interverranno Sandra Neri, assessore alle politiche sociali del Comune di Montale, Marco Niccolai, consigliere regionale Pd con delega per il partito alla sanità e Sandro Malucchi, segretario generale per la Funzione Pubblica della Cgil delle province di Prato e Pistoia. Introdurrà la discussione il segretario del Pd di Montale Salvador Righi (in foto), svolgerà il ruolo di moderatore il giornalista Marzio Dolfi. Il titolo dell’incontro: "La salute prima di tutto", riprende i contenuti di una campagna composta dal Pd a livello nazionale con una raccolta di firme a difesa del servizio sanitario pubblico.

"Data l’importanza dell’argomento – spiega Righi – abbiamo aperto la nostra assemblea degli iscritti a tutta la cittadinanza in modo che possano nascere idee e contributi utili alla discussione. Ciò che sta succedendo in alcune regioni del nord Italia è preoccupante – aggiunge Righi –. Nel caso del pronto soccorso del Policlinico di Bergamo dove pagando 149 euro si riesce a saltare la fila, ma anche nelle altre regioni i problemi stanno diventando sempre più gravi e a tutto questo si aggiunge la decisione del governo centrale di ridurre gli investimenti nel settore, dopo che negli anni della pandemia avevamo registrato un’inversione di tendenza". Oltre che dei problemi nazionali si tratterà anche della situazione locale con l’intervento dell’assessora Neri che parlerà tra l’altro anche dei lavori in corso al distretto Usl di Montale e della situazione dei servizi nel territorio.

Giacomo Bini