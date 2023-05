Dietrofront sul trasloco Niente biblioteca per gli amministrativi dei cantieri comunali

Soddisfazione da parte del Pd per il risultato raggiunto dalle iniziative per chiedere al sindaco Alessandro Tomasi di non impiegare gli spazi della biblioteca San Giorgio per il trasferimento degli impiegati del cantiere comunale. "Gli impiegati sono già stati assegnati alle sedi in via 27 aprile, agli uffici tecnici in via dei macelli e alle Fornaci – afferma la consigliera comunale dem Stefania Nesi –. Sono quasi tutti già trasferiti e operativi. L’ipotesi San Giorgio è quindi tramontata". La querelle ha origine ad inizio aprile quando l’Amministrazione prese la decisione di ricollocare 15 dipendenti dei cantieri comunali all’interno di alcuni spazi della biblioteca, spostamento necessario per eseguire i lavori di rimozione amianto dagli edifici in Sant’Agostino. Dura la presa di posizione dei consiglieri del Pd che dichiararono battaglia contro la decisione di occupare spazi dedicati alla cultura e ai giovani. "La relativa petizione online ha sfiorato quota 1000 firme di sottoscrizioni trasversali, una protesta civile e silenziosa, che ha portato l’Amministrazione a trovare una soluzione alternativa – affermano i dem –. Ribadiamo che la nostra non è mai stata una posizione ’contro’ gli impiegati, semmai è stata ’per’, per tutelare i diritti di tutti, degli impiegati del cantiere ad avere spazi idonei di lavoro, ma anche degli studenti per lo studio".

Ma non finisce qui. "Questo è un punto di partenza, non di arrivo. Questa vicenda ci ha mostrato quanto sia importante salvaguardare i luoghi di socializzazione e di studio – sottolinea ancora Nesi – e intendiamo farci carico di questo bisogno sociale". Il Partito Democratico chiede dunque al sindaco di avviare una ricognizione sul territorio, mirata ad individuare nuovi spazi da destinare allo studio e di valutare una diversa flessibilità di orari per la biblioteca. "Città a noi vicine come Prato e Firenze prevedono aperture fino a tarda sera – concludono – invece la a realtà di Pistoia è carente, pertanto confidiamo in maggiore impegno per i giovani". Al momento non è arrivata alcuna nota ufficiale di aggiornamento da parte dell’Amministrazione sul ricollocamento degli impiegati dei cantieri.

Gabriele Acerboni