Diciottenne soccorsa con l’elicottero

Sulle piste dell’Abetone è in corso la stagione delle gare e, fisiologicamente, tutti i concorrenti vanno messi nelle condizioni ottimali per svolgere in tranquillità e sicurezza l’attività agonistica dei numerosi club che colorano le piste. La numerosità e l’agonismo, in una giornata come quella di ieri caratterizzata da scarsa visibilità possono giocare a sfavore della sicurezza. Nonostante il meteo però le gare si sono svolte abbastanza bene, con un solo intervento in codice rosso per soccorrere una ragazza diciottenne che alle 9.30 del mattino ha perso il controllo degli sci finendo nelle reti che delimitano la pista, soccorsa da Polizia della Neve, Soccorso piste ed elisoccorso Pegaso, nella zona dell’ovovia. A seguire ci sono stati altri due interventi, ma di modesta entità. Però i soccorritori non perdono occasione per invitare alla prudenza. Molti dei mezzi ospitati nei parcheggi erano contrassegnati dai colori degli sci club a testimonianza che buona parte dei presenti vengono da mondo dell’agonismo. È ormai imminente l’inizio del Pinocchio sugli sci, che spegne quest’anno 53 candeline, appuntamento tanto tradizionale quanto suggestivo, le cui finali nazionali si svolgeranno nei giorni 8 e 9 marzo per Baby e Cuccioli mentre il 25 e 26 sarà la volta di Ragazzi e Allievi. Le finali internazionali avranno luogo il 27, 28 e 29 marzo, a cui partecipano Ragazzi e Allievi. A.N.