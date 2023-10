Diciottenne morì per un farmaco in dose concentrata: assolti i due operatori

Pistoia, 3 ottobre 2023 – Assolti . Due operatori della Comunità Incontro di San Felice sono stati assolti con formula piena "perchè il fatto non sussiste" dall’accusa di omicidio colposo per la morte di un ragazzo di diciott’anni avvenuta nella Comunità Incontro di San Felice, il 5 febbraio del 2016. Per i giudici della Corte d’appello, III sezione penale, presidente Antonio Settembre, che hanno riformato la sentenza di primo grado del tribunale di Pistoia (che li aveva condannati entrambi a un anno di reclusione), i due operatori sono estranei a quella tragedia. Sono stati sotto processo per cinque anni. Per la Corte d’appello, che renderà note le motivazioni fra novanta giorni, non avevano la possibilità, nè la competenza per controllare che il flacone di metadone somministrato al giovane Lorenzo Giorgerini, originario di Suvereto, in provincia di Livorno, conteneva la dose per quattro giorni. Dose che gli fu somministrata per intero e che provocò la sua morte. La pubblica accusa aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado.

Gli avvocati dei due operatori pistoiesi hanno lottato per dimostrare la loro innocenza. Filippo Giorgi, 35 anni, era difeso dall’avvocato Luca Magni del foro di Pistoia e Alice Peruzzi, 40 anni, era difesa dall’avvocato Marco Rocchi del foro di Firenze. La famiglia del ragazzo era già stata risarcita dalla Comunità Incontro.

Fu la perizia disposta dalla procura di Pistoia a evidenziare quella concentrazione elevata di metadone poi assunta dal giovane, che era arrivato a San Felice la sera del 4 febbraio 2016, accompagnato dalla madre. Aveva con sé il flacone con il metadone che gli era stato prescritto dal suo medico curante, da somministrare nei quattro giorni successivi, senza che nessuno specificasse che quel metadone era concentrato pur avendo lo stesso volume della monodose.

Il flacone fu messo in cassaforte da Alice Peruzzi. Giorgi entrò al turno successivo e consegnò il flacone a Lorenzo. Erano le 8 del mattino e Lorenzo, alle tre del pomeriggio, fu trovato morto nel letto. E’ proprio sulla regolarità e sulla quotidianità delle azioni svolte dagli operatori che hanno fatto leva le difese: il flacone era al suo posto in cassaforte dove Alice lo aveva riposto e Filippo aveva soltanto il compito di porgere i medicinali ai ragazzi della Comunità, cosa che fece. Mancò invece – come hanno rilevato gli avvocati in aula –, la verifica da parte del medico dell’accoglienza.

«I nostri assistiti – ci ha spiegato l’avvocato Magni – hanno fatto quello che dovevano fare. Il ragazzo arrivò a San Felice con un flacone di metadone concentrato che aveva lo stesso volume della monodose. A monte, in questa vicenda, c’è stata una serie impressionante di omissioni, leggerezze e comportamenti che non potevano essere ascrivibili a chi, tutti giorni, faceva il proprio lavoro. La Corte d’appello ha accolto il nostro punto di vista, che è sempre stato fermo. E noi ne siamo soddisfattissimi".