“Dialoghi“, un buon 2023 "Tanti i temi affrontati e un pubblico attento"

Tante voci a tracciare un discorso comune, quasi sintesi di un messaggio che punta ad autorevoli destinatari: la questione ambientale ci riguarda tutti e nel suo segno occorre intessere un dialogo il più possibile armonico. La chiusura dei "Dialoghi di Pistoia" 2023 (edizione quattordici) coi molti singoli eventi andati sold out, dimostra di nuovo due fatti: il primo, che l’antropologia può fare il pieno d’ascolti, il secondo che il tema scelto è sentito, condiviso. Un dato certamente incuriosisce e cioè l’incoronazione a best seller di questa rassegna del libro dedicato alla lettera enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco, un testo vecchio otto anni tornato prepotentemente all’attenzione di questo pubblico. A sottolineare l’impegno in prima persona anche da parte dello staff in tema di sostenibilità, la consegna di borracce ricaricabili ad ogni ‘attore’ del festival grazie al sostegno di Publiacqua e la donazione di alberi alla città di Pistoia a parziale compensazione delle emissioni generate dal festival, grazie allo storico partner dei Dialoghi, Giorgio Tesi Group. Il lunedì dopo la maratona dei tre giorni ecco l’occasione per un bilancio insieme all’ideatrice del festival, Giulia Cogoli.

Direttrice, com’è andata quest’anno?

"Direi molto bene, su molti fronti a partire da quello organizzativo che ci ha permesso in modo molto armonioso e sicuro di allargare quanto più possibile la platea dei partecipanti ad alcuni degli incontri rispondendo a buona parte della richiesta extra. Sono molto soddisfatta dei contenuti, quest’anno più che mai per via di quella specie di mosaico che si è composto. Per il pubblico è stato quasi come assistere a una specie di lungo dialogo che si andava arricchendo incontro dopo incontro. Questo rimbalzare di temi e citazioni è stato importante perché verso l’esterno ha dato l’idea di un percorso compatto con tante sfaccettature. Mi piace ricordare poi il bel successo della versione dei Dialoghi per bambini e ragazzi con la bella programmazione al Polo Puccini-Gatteschi che ha registrato un boom di prenotazioni".

Pensa che tra gli ospiti possa essere mancato un nome trainante, forse più popolare?

"Non direi. Penso a Paolo Sottocorona, un grande scienziato e un uomo di tv con il suo incontro dedicato alla meteorologia prima previsto al Bolognini e che abbiamo dovuto spostare, portandolo in un teatro Manzoni stracolmo. Tra l’altro nelle previsioni di stamattina (ieri mattina, ndr) ha aperto con un’immagine di Pistoia e questo mi fa piacere perché il festival è un’occasione culturale sì ma anche di conoscenza delle città. E poi tra i nomi più di punta, lo scrittore forse più letto in Italia, Paolo Giordano, che ha chiuso il festival con una dedica ai ragazzi. Questo mi ha fatto piacere: è vero che i Dialoghi sono per tutti, ma è in particolar modo un investimento sui giovani".

A chiusura c’è un dato sui biglietti venduti?

"Basti il fatto che abbiamo raggiunto il tutto esaurito. Credo debba essere apprezzabile poi lo sforzo che abbiamo compiuto mettendo on line giorno per giorno ogni singolo evento, fino ad arrivare a totale copertura delle conferenze. Una modalità sulla quale abbiamo puntato per venire incontro a chi per i più svariati motivi avrebbe voluto partecipare ma non ha potuto".

Uno sguardo al futuro: c’è già qualche idea sulla prossima edizione o l’ipotesi di aggiungere ulteriori spazi che possano accogliere gli eventi?

"Al momento restano confermate le date e cioè quelle dell’ultimo fine settimana di maggio, dal 24 al 26 maggio 2024. Con l’avvicinarsi del festival di quest’anno abbiamo sospeso ogni riflessione concentrandoci sulle prossimità della piazza. Quindi ancora nessun tema né indicazione accennata, così come nessun ragionamento sugli spazi. Ma il lavoro in qualche modo può dirsi da oggi già iniziato". linda meoni