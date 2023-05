Dialoghi on line L’edizione XIV scalda i motori

Mentre il contatore degli eventi in presenza (dal 26 al 28 maggio) continua ad aggiornarsi. Ha intanto preso il via la parte dei "Dialoghi on line", progetto di Elisa Brivio e Giulia Cogoli che vuole introdurre al tema della quattordicesima edizione del festival che, ricordiamo, è "Umani e non umani. Noi siamo natura". Sono on line le prime video-interviste a Marco Bianchi ("Alimentazione sostenibile"), Deborah Lucchetti ("Slow Fashion"), Mia Canestrini ("Biodiversità") e Stefano Liberti ("Land grabbing"). Saranno in tutto otto gli incontri che verranno trasmessi sui social dei Dialoghi.Conversazioni dal taglio concreto, per portare la sostenibilità ambientale nella vita di tutti i giorni. Le interviste saranno trasmesse ogni martedì, giovedì e sabato, fino al 18 maggio sul sito (www.dialoghidipistoia.it), sui social e sul canale YouTube dei Dialoghi e proveranno a rispondere all’interrogativo: è troppo tardi per invertire la rotta o le nostre scelte quotidiane e i nostri stili di consumo possono realmente impattare su processi naturali che appaiono inesorabili e irreversibili?