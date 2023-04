"Dialoghi" È già conto alla rovescia

Conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno "Dialoghi di Pistoia". La presentazione ufficiale dello storico festival di antropologia del contemporaneo – promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Pistoia – avverà oggi con tante belle anticipazioni. "Umani e non Umani. Noi siamo natura" è il titolo di questa 14esima edizione, ideata e diretta come sempre da Giulia Cogoli (nella foto). L’appuntamento nel centro storico cittadino è per le giornate dal 26 al 28 maggio quando andranno in scena incotnri, dialoghi, conferenze e spettacoli con antropologi, filosofi, scienziati, scrittori e artisti. Una rassegna davvero di alto livello.