"Di lui non ci ha mai parlato"

"Un gran lavoratore, oltre che una persona seria. Era sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene". Ricordano così Alessio Cini i suoi colleghi della ditta Microtex. All’azienda a Le Badie la vittima del brutale omicidio commesso all’alba di lunedì 9 gennaio ha dedicato gran parte della sua vita. "La notizia della sua morte ovviamente ci ha sconvolto. A cominciare da quando suo fratello ha telefonato in azienda per avvertire tutti noi della terribile tragedia che sia era appena consumata, quando si pensava ancora ad un suicidio, seppur con dinamiche davvero strane. E ovviamente siamo rimasti scioccati anche nell’apprendere gli inquietanti sviluppi delle indagini. Il quadro che sta venendo fuori è tremendo". Il riferimento è al fermo del cognato della vittima, Daniele Maiorino, sospettato di essere l’omicida. "Della sua famiglia, e in generale di se stesso, Alessio parlava davvero di rado, anzi quasi mai – la testimonianza di una collega dell’operaio tessile nativo di Prato, ma residente ad Agliana – Tanto è vero che abbiamo saputo che era divorziato dalla moglie solamente un anno fa, quando in realtà lo era da più tempo. Del cognato invece non ci ha mai raccontato alcunché. Erano questioni private che teneva per sé, senza condividerle qui al lavoro".

Francesco Bocchini