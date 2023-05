Detection games Grande successo Campionato regionale alla 4° tappa

Grande successo per la gara organizzata lo scorso 14 maggio da Cave Canem Asd di Detection games di Opes Italia: una disciplina cinofila basata sul fiuto del cane e sulla sua capacità di riconoscere odori diversi durante ricerche in ambienti interni, esterni, su veicoli, persone e contenitori; ogni prova è unica e il binomio cane-padrone si diverte tantissimo insieme. Nonostante il meteo sfavorevole, nella spettacolare location di Mati 1909, si sono affrontati in molteplici prove, differenziate per gradi, ben 21 binomi provenienti da Lazio, Emilia Romagna, Marche e Toscana ottenendo ottimi risultati e acquisendo punteggio per le finali nazionali che si terranno a novembre. "La disciplina sta crescendo rapidamente, in quanto è uno sport cinofilo adatto a cani di qualsiasi razza ed età e conduttori che abbiano voglia di farsi guidare in un’investigazione in cui la collaborazione e la fiducia sono fondamentali – dice il presidente di Cave Canem Asd, Elena Martelli –. Il cane si diverte molto utilizzando il suo senso più sviluppato, l’olfatto e, attraverso questa attività aumenta le sue capacità di concentrazione, di “problem solving” e di relazionarsi col proprietario. Nei Detection Games il conduttore non può che affidarsi al proprio cane, perché l’odore da cercare è nascosto e soltanto il cane può individuarlo con il suo naso!". Antonio Luchi, socio Conad Nord Ovest che gestisce il Conad City di via del Lago e il PetStore Conad su viale Italia, sponsor dell’evento e partner con Cave Canem per progetti futuri, ha premiato tutti i concorrenti arrivati sul podio, fra i quali la pistoiese Carlotta Cappellini con il suo golden retriever Koda che, all’esordio in gara, ha conquistato il gradino più alto nel Grado 1 categoria Allievi, con il giudizio di Eccellente. "Io e il mio socio Giovanni Biondi, abbiamo aperto il primo Petstore Conad di Pistoia, perché abbiamo fin da subito creduto nel successo di questo concept. Posso garantire che l’esperienza in cui mi ha coinvolto l’associazione Cave Canem, mi ha fatto scoprire nuovi aspetti interessanti, affascinanti ma anche complicati del mondo della cinofilia. Ogni gara è una sfida, dietro la quale si cela un impegno costante e tanto lavoro: è la stessa passione che mettiamo tutti i giorni a servizio del cliente per rispondere a tutte le esigenze con impegno, professionalità convenienza e cortesia che da sempre ci contraddistinguono".

Prossimo appuntamento domenica 4 giugno nella sede principale di Cave Canem Asd, località Ponte Stella a Serravalle, con la quarta tappa del campionato regionale. Chiusura iscrizioni alle 13 di venerdì. Info: 339 4614322.