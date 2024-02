Derby Quarrata-Aglianese

Le squadre pistoiesi dei tornei, femminile e maschile, di serie C scenderanno in campo tra sabato 24 e domenica 25 febbraio. Nel girone B di C donne, sabato, dopo meno di un mese, si rigioca, a campi invertiti, il derby tra il Blu Volley Quarrata e il Volley Aglianese: fischio d’avvio alle 21 al PalaMelo della città del mobile. Lo scorso 27 gennaio, al Pala Capitini di Agliana, Quarrata s’impose con relativa facilità 3-1; da allora Quarrata ha accresciuto le proprie ambizioni di promozione, mentre Agliana sta scivolando sempre più in basso, addirittura a rischio retrocessione. Il coach mobiliero Davide Torracchi, però, invita le sue pallavoliste a prestare attenzione. "L’Aglianese ha una classifica bugiarda".

Nello stesso girone, sempre sabato dalle 21 a Pieve a Nievole, il Montebianco in netta ripresa se la vedrà con il Poggio a Caiano del nuovo tecnico, il pistoiese Marco Fagnoni, vecchio cuore-Mazzoni. Nel girone C di C "gentil sesso", domenica dalle 18 a Livorno, sfida tra Milù Pesca e Delfino Pescia, ancora senza Greta Menicocci. Infine, nel girone B di C uomini, sabato dalle 18 alla palestra Anna Frank di Pistoia è in programma Zona Mazzoni – Cascina. Tra i biancorossi rientrano Lombardi, Alamanni, Murgia e Fiorentino.

G.B.