Dengue, nessun allarme Cautele per impedire la diffusione: repellenti e zanzariere abbassate

Preoccupazione contenuta, dopo l’ultimo caso di Dengue registrato nella zona di Ponte alla Pergola che ha richiesto la disinfestazione di un’ampia zona, fatta casa per casa. A rassicurarci è il fatto che si tratta di un virus che non si trasmette da persona a persona, ma il mezzo è un tipo di zanzara non presente nel nostro territorio, fatta eccezione per la zanzara tigre, che potrebbe costituire un vettore.

A fare il punto della situazione, dopo il caso riscontrato di una persona contagiata di ritorno da un viaggio in un paese dell’area tropicale, è la dottoressa Daniela Messeri, del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Dottoressa, a un anno di distanza si è ripresentato un nuovo caso di Dengue a Pistoia. Ce ne erano stati altri nei mesi passati?

"No, si tratta del primo caso accertato a un dall’ultimo ricovero un anno fa di una paziente. Dati in linea con quelli nazionali. In tutto in un anno in Italia, sono stati accertati 79 casi di Dengue".

Dopo la disinfestazione eseguita sabato mattina, casa per casa, sono stati distribuiti volantini informativi, per dettare le precauzioni da tenere nei prossimi giorni. A quali rischi va incontro la popolazione?

"I rischi, a questo punto, sono assai contenuti. Il paziente malato è viremico solo per qualche giorno. A questo punto, dunque, il pericolo è costituito solo da un eventuale trasmissione via zanzara, che dovrebbe essersi infettata dal paziente. Lo scopo di fare il trattamento, cioè la la disinfestazione , resta quello di circoscrivere il rischio".

Quali sono le cautele da tenere nei prossimi giorni?

"Dal momento che si potrebbe venire infettati solo dalle zanzare, e dalla zanzara tigre, la raccomandazione è di usare repellenti e tenere abbassate le zanzariere, e proteggersi nelle ore in cui più alta è la circolazione delle zanzare, ovvero nelle prime ore della mattina e al crepuscolo".

In questo periodo si registrano casi particolari di infezioni nei nostri ospedali?

"Vediamo un aumentare di infezioni che prima erano limitate dall’uso costante delle mascherine, raffreddori, mal di gola e adena virus".

Assistiamo a un ritorno di contagi da Covid. Come sono organizzati i reparti ospedalieri?

"Abbiamo ancora le bolle Covid, ovvero posti letto dedicati ai pazienti Covid positivi, nei vari reparti delle specialistiche. Si tratta di posti letto dedicati ai pazienti che arrivano con altre patologie e che risultano poi positivi al Covid".

Quali sono i soggetti a rischio, qualora la diffusione dei contagi Covid si innalzasse?

"I soggetti più a rischio restano, in questo periodo, e in vista del possibile rialzo dei contagi, i soggetti fragili, gli anziani, i diabetici e gli immunodepressi".

M. V.