Delizie solidali per gli alluvionati. Cena benefica dopo il disastro

Proseguono senza sosta i preparativi per l’appuntamento del 25 gennaio di Delizie Solidali, al Toscana Fair, la cena di beneficenza per aiutare il territorio di Quarrata dopo l’alluvione e in particolare per ricostruire, grazie ai fondi raccolti, la biblioteca comunale. L’iniziativa è nata grazie alla sinergia tra le associazioni Pizza&Peace e La Toscana In Bocca, due eccellenze a livello culinario, assieme al prezioso contributo di Confcommercio, che ha voluto dare un segnale importante di vicinanza a Quarrata e a tutta la popolazione. "Prendere parte a questa serata – sottolinea il direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini – significa rendersi protagonisti di un grande atto di solidarietà. I territori colpiti dall’alluvione hanno bisogno di tutto il supporto possibile e per aiutare la città di Quarrata è fondamentale il contributo di ogni singola persona. Perciò invito davvero tutti a iscriversi a un evento che unirà la grande enogastronomia alla beneficenza". Il menu presenterà piatti ricercati e di qualità per offrire ai presenti un’esperienza culinaria di alto livello. Ad aprire la serata saranno i cocktail preparati da Voronoi: Menta Amara (Amaro di Toscana, menta e cordial lime), Regina di Cuori (Carpano vermouth, cordiale fragola e arancia), Mango e Passion (mango e passion fruit, seltz), English Breakfast (liquore al the, sambuco, limone, pompelmo rosa). Ecco poi il finger food: La Bussola da Gino proporrà un risotto carnaroli della Maremma con finocchiona Igp, mentre Pizza&Peace porterà le sue Vele di pane, composte da prosciutto toscano Dop e ristretto al Chianti. La proposta del ristorante Il Capriolo sarà invece il Pan di ramerino ripieno alla mousse di mortadella di Prato Igp e gel al peperone. A seguire le pizze contemporanee, le protagoniste più attese della serata. Si tratta di La cinta e il pecorino (Pala Romana – Crema di pecorino toscano Dop, prosciutto di cinta senese Dop), Il Baccalà e i fagioli (Padellino- Cuore di baccalà, crema di fagioli, cipolla caramellata, olio Evo Toscano Igp), Il Vitellone bianco e il pepe verde (Fritta- Vitellone bianco dell’appennino centrale Igp, salsa al pepe verde, spinaci), Veggi veg e il tartufo (Classica-Pecorino toscano Dop, crema di zucca, porcini, tartufo, olio evo terre di Siena Dop) e di Una Dop napoletana in Toscana (Napoletana-San Marzano Dop, Bufala Dop, Pecorino toscano Dop, olio evo Chianti classico Dop). Per chiudere in bellezza la pasticceria Mearini offrirà il proprio dessert: Nel Bosco, un bignè caramellato con crema pasticcera alla vaniglia e crema di nocciole su salsa al cioccolato e mascarpone, biscotto di nocciole e cacao, gelatina di lamponi. Tutti i piatti saranno accompagnati dalle bollicine della Tenuta del Buonamico. Per prenotarsi: 338.7803019 o 0573.991504

Michele Flori