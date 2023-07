Delirio Cervo nel segno di Culatore La standing ovation per Privitera

La Giostra dell’Orso 2023 si porta via con sé tre protagonisti assoluti: il Cervo Bianco, al sedicesimo cencio della sua storia; Alessandro Culatore al secondo Speron d’Oro in carriera e il viso sorridente di Melissa Privitera, 14enne del Leone, che ha scatenato la standing ovation di piazza Duomo. La copertina è per i biancoverdi: nonostante metà squadra sia andata via dopo il 2022, il risultato non è cambiato. "È stata una bellissima Giostra – ammette il presidente di Porta Lucchese, Alessandro Giannini – però abbiamo dimostrato la nostra superiorità: anche con i cambiamenti di squadra, aver vinto nuovamente significa che quello che è giusto è il nostro metodo di lavoro. Una dedica? E’ dal 1977 che sono in questo mondo, ho sempre cercato di dare continuità con un giusto approccio: da qualche anno stiamo andando avanti al meglio con Nicola Sandroni, quindi la dedico a me e a lui". Si sa che buon sangue non mente e la serata di Alessandro Culatore, nipote del "re" di piazza Duomo Gino, è stata da incorniciare. "Fare doppietta è una goduria immensa – risponde Culatore – abbiamo sempre lavorato bene per tutto l’anno e non ci siamo mai montati la testa: ho tirato avanti due cavalli per arrivare al top della forma e quello con cui poi ho corso, ovvero Benvenue Flambeau, è stato immenso. C’è stato tanto equilibrio dall’inizio alla fine e questo penso sia proprio il bello della Giostra: lo spettacolo ti porta ad essere col fiato sul collo degli avversari".

E alla fine della diciottesima tornata, quella lancia verso il cielo ad indicare il suo eroe, babbo "Panino" ovvero Francesco Culatore, scomparso prematuramente qualche anno fa. "Due vittorie in fila non vengono per caso e ci aggiungo anche quella del 2018 – conclude Culatore – la dedica va alla mia ragazza, alla mia famiglia, al rione e al babbo che è sempre con me ed anche in questa Giostra ho percepito la sua presenza". Come detto, però, il terzo volto è al femminile, ha poco meno di 15 anni e risponde al nome di Melissa Privitera: è stata chiamata a sostituire nel rush finale il fratello Mattia (17enne) ed ha tirato fuori una grinta pazzesca, colpendo l’orso in entrambi i giri al debutto assoluto guadagnandosi la standing ovation con i grandi campioni ad omaggiarla con applausi e abbracci al momento del rientro nelle scuderie. "Quando sono entrata in pista non ho realizzato nulla – ammette la giovane Melissa – poi non sentivo più niente e, alla fine, mi sono emozionata: colpire due volte non era facile ma ci sono riuscita, merito della costanza che ho tutte le sere di montare a cavallo per raggiungere l’obiettivo che era quello di correre in piazza. La gioia, adesso, è davvero tanta". E l’orgoglio, nel Leon d’Oro, è altissimo per questo risultato, nonostante non sia arrivata la vittoria nella Giostra. "Con Melissa, Mattia e Francesco Menici non facevamo cinquant’anni in tre – aggiunge il presidente giallorosso, Alessandro Berni – questi ragazzi sono il nostro futuro ed anche se non abbiamo vinto è stato davvero bello: continueremo a lavorare per farli crescere". Un po’ di amarezza, alla fine, in casa Drago: "Siamo stati condizionati dai bersagli non caduti – chiosa Luca Francesconi – e questo ci ha turbato: è stata una bella competizione, peccato non essere arrivati primi ma la Giostra è stata bellissima". "Una grande serata, combattuta e avvincente fino alla fine – conclude Massimiliano Bucci del Grifone – noi ci siamo comportati molto bene, in primis Ilaria e Chiara le nostre amazzoni. E’ la dimostrazione che durante l’anno tutti i rioni lavorano al meglio".

Saverio Melegari