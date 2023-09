Decongestionamento di Vicofaro a Pistoia: primo tavolo di confronto

Prove di dialogo. E’ andato in scena nella mattinata di ieri il primo tavolo di confronto e co-progettazione in merito al decongestionamento del centro di accoglienza di Vicofaro. Presso la sede della Società della salute c’erano tutti gli attori in gioco (e questa è già una buona notizia, dopo le recenti polemiche): dai vertici della stessa Sds al capo di gabinetto del comune di Pistoia, dalla Curia vescovile a don Massimo Biancalani. E poi, ovviamente, i soggetti che hanno partecipato collegialmente, aggiundicandoselo, al bando relativo alla gestione della situazione emergenziale della parrocchia: CO&SO Consorzio per la cooperazione e la solidarietà; ARCI Madiba APS Onlus; Associazione degli Studi Giuridici per l’Immigrazione ASGI APS. Con loro collaboreranno Caritas Diocesana di Pistoia e Medici per i diritti umani ETS.

Si tratta di realtà che la Società della Salute Pistoiese ha individuato "tramite la commissione di valutazione", come spiegato nei giorni scorsi, che saranno impegnate nella "coprogettazione e la gestione in partenariato relativa alla mappatura dei soggetti presenti presso la parrocchia di Vicofaro e agli interventi per il decongestionamento dell’emergenza territoriale". In sostanza, si tratterà di portare avanti una serie di attività per liberare il centro, intervenendo caso per caso sui singoli ospiti e individuando per ognuno "un percorso per l’autonomia, anche abitativa" e "opportunità di accesso al lavoro".

"Un primo passo – commenta la presidente della Sds Pistoiese, Anna Maria Celesti – nell’ottica di affrontare e risolvere le criticità all’interno della parrocchia di Vicofaro. Un confronto aperto e dialogante, devo dire. L’obiettivo, come noto, è quello di farsi carico delle fragilità delle persone che vivono all’interno del centro – aggiunge –, dagli aspetti economici a quelli sanitari e sociali, cercando le risposte adeguate per far sì che le criticità possano essere prese in carico per trovare soluzioni". Interpellato a riguardo da La Nazione nella giornata di giovedì, don Biancalani aveva sottolineato che la sua intenzione fosse quella di ribadire al tavolo "la necessità di avere assoluta attenzione e preoccupazione per la posizione dei ragazzi, i quali hanno affidato a questa realtà la loro tutela".

Mercoledì mattina è previsto un secondo appuntamento, sempre con gli stessi protagonisti. "Vogliamo trovare una strada condivisa da percorrere – conclude Celesti – per questo invitiamo a partecipare anche tutti i soggetti che sono protagonisti di attività di volontariato a Vicofaro. Da lì stabiliremo i passi successivi".

