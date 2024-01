Decathlon cerca personale. Tante posizioni aperte

Appassionati di sport e predisposti al contatto

con il pubblico. Queste sono alcune delle caratteristiche che i responsabili delle risorse umane di Decathlon richiedono ai candidati.

La catena di negozi francese cerca personale anche in Toscana e ci sono più posizioni apertee in località differenti.

In dettaglio, seleziona un responsabile reparto per il punto vendita di Colle Val d’Elsa. Non è richiesta esperienza, ma occorre essere in possesso di almeno una laurea triennale. Il contratto offerto è a tempo determinato, con possibilità di conferma a indeterminato, e si lavora su cinque giorni settimanali. Per i negozi di Arezzo, Sesto Fiorentino e Firenze, Decathlon seleziona invece addetti alle vendite, alcuni esperti in specifici sport, quali il ciclismo.

Per consultare tutte le posizioni aperte potete consultare l’indirizzo internet: lavoraconnoi.decathlon-careers.it.