De Simone a tutto campo: "Mancati pagamenti?. C’è tempo fino a maggio. Solo Pistoiese al Melani"

Maurizio De Simone torna a prendersi la scena. E anche questa volta lo fa da protagonista. Intervenuto nel corso di una conferenza stampa dell’area sportiva del club, il patron in pectore della Pistoiese ha voluto precisare alcuni aspetti legati al prossimo futuro della società. Partendo, ovviamente, dall’ultima vicenda legata alla decisione presa dall’Aglianese di emigrare dallo stadio Bellucci per approdare, verosimilmente, al Melani di Pistoia. Scenario tutt’altro che gradito a De Simone: "Mi rivolgo a chi può decidere le sorti dello stadio Melani – attacca – ad oggi la struttura non può ospitare due squadre perché significherebbe la fine del manto erboso e rappresenterebbe un problema ingestibile in primis per l’ufficio tecnico del Comune di Pistoia. Lo stadio Melani dovrà essere in futuro la casa dell’Unione Sportiva Pistoiese 1921, non vedo altre alternative – aggiunge –: è impossibile condividerlo con qualsiasi altra squadra. Le ipotesi ventilate in giro le ritengo impraticabili. Stiamo lavorando sulle strutture in accordo con l’Amministrazione – chiude la porta – e lo stadio è un punto imprescindibile".

Parole chiare quelle di De Simone, che successivamente – in modo altrettanto netto – ha anche toccato un altro tema scottante, che riguarda le voci che circolano da qualche tempo in città che parlano di problemi circa il pagamento degli stipendi ai giocatori. "Ci sono tante voci che circolano sulla società – ribatte – che riguardano me, il settore giovanile, persone che si spacciano per nostri rappresentanti andando a chiedere sponsorizzazioni. Per quanto riguarda gli stipendi ricordo che in serie D abbiamo l’unico obbligo di pagare tutti entro il 31 maggio previa esclusione dal prossimo campionato – precisa –. Con la squadra ci parliamo ogni giorno, se ci fossero problemi dal punto di vista economico Caponi e Trotta (ultimi due arrivati alla corte arancione, nda) non sarebbero qua. Il discorso economico è gestito in accordo tra squadra e e società – prosegue – l’importante è parlarsi chiaro sia con i giocatori che con lo staff tecnico. Sono voci che sinceramente non ci turbano più di tanto, anzi. Siamo qui e vogliamo restarci. Possibile pensare di andare via e poi programmare il settore giovanile a lungo termine oppure impegnarsi a non far mancare niente a quaranta bambine del settore femminile? Noi abbiamo un progetto a lungo termine – conclude De Simone – e vogliamo restare qui fino a quando questo progetto non sarà realizzato".

Maurizio Innocenti