De André, quarant’anni di storia Uno show dedicato a un gigante

Un gigante della nostra musica, la cui eredità è bene collettivo, patrimonio che non può e non deve essere disperso. A esaltarlo indossando i guanti del rispetto che sempre occorre in situazioni simili ecco lo spettacolo "De André, la storia" a cura di Stage 119 MuseRockopera che lunedì 17 luglio (ore 21.15) riempirà di belle sonorità e atmosfere la Fortezza Santa Barbara nell’ambito della programmazione Spazi Aperti dei Teatri di Pistoia. Diretto da Emiliano Galigani, lo show vedrà sul palco le presenze di Carlo Costa (voce), Massimiliano Salani (synth, minimoog, voce), Felicity Lucchesi (tastiere, minimoog, voce), Emmanuele Modestino (chitarra acustica, nylon, bouzouki, voce), Giacomo Dell’Immagine (chitarra elettrica, chitarra acustica, berimbeau, guitarlele), Luca Santangeli (basso, voce), Eanda Lutaj (flauto, ocarina, voce) e Alessandro Matteucci (batteria). Lo show ripercorre quarant’anni dell’attività artistica di De André, che ha mescolato la storia e l’intelletto con il canto popolare, il sacro e il profano, la cultura alta e bassa con una libertà di espressione senza pari. Racconta inoltre un periodo storico, e il clima sociale e politico di un’epoca, l’atmosfera e il sapore di un mondo e di come un visionario lo abbia attraversato, finendo così per essere magistrale interpretazione di noi stessi, oggi. Stage 11 ha realizzato in passato anche "Circo Faber", con la partecipazione di Pepi Morgia e Dori Ghezzi.

"È una grande emozione – commenta Galigani – poter lavorare e ideare uno spettacolo basati su una figura così imponente del panorama musicale e intellettuale. L’arte e la musica svolgono nella vita delle persone un ruolo fondamentale, che Fabrizio ha saputo coniugare con una rara indipendenza e profondità di pensiero. Oggi De André è più seguito e amato che mai, le sue canzoni restano attuali. Abbiamo voluto dedicare uno spettacolo a un musicista e poeta visionario, proseguendo una ricerca che portiamo avanti dal 2016. Questo spettacolo non è solo un modo di ascoltare i brani di Fabrizio, ma anche una possibilità di narrare la sua influenza storica, la sua continua conversazione con il tempo". I biglietti per la serata, in vendita ai prezzi di 18 (intero), 15 (ridotto) e 8 euro (Giovani Card e Carta dello studente della Toscana) sono acquistabili on line su www.bigliettoveloce.it oppure alla biglietteria del Teatro Manzoni aperta oggi dalle 10 alle 13, oppure ancora in Fortezza un’ora prima dello spettacolo. l.m.