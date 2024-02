Ddl florovivaismo. C’è soddisfazione: "Migliorerà il settore. Grandi aspettative"

All’indomani del primo via libera al disegno di legge sulla riforma del florovivaismo l’intero settore, che ha il proprio fulcro nazionale nella piana pistoiese ed in Valdinievole soprattutto nel pesciatino, è in subbuglio in maniera positiva perché, dopo anni di attesa, adesso per le associazioni di categoria e per gli imprenditori sembra essere arrivato il momento di avere linee guida ben definite e innovative da intraprendere all’interno delle proprie attività. Questo non significa che sia già tutto fatto e pronto, perché dovranno esserci nel mentre altri passaggi, discussioni e votazioni, però si tratta di una prima e netta vittoria. O comunque di un sostanziale passo avanti.

"Si tratta di un provvedimento che dovrebbe servire a migliorare quella che è l’organizzazione del nostro settore – afferma Luca Magazzini, presidente di Confagricoltura Pistoia – in particolar modo siamo contenti, come associazione, che sia stata indicata all’interno della legge la diversificazione fra la programmazione del vivaismo e quella legata al floricolo, un punto sul quale abbiamo battuto molto in queste settimane affinché fosse messo in evidenza. Anche se può sembrare tutto lo stesso argomento, in realtà si ha a che fare con dinamiche completamente differenti, così come la filiera, il mercato e l’utilizzo finale: l’auspicio, adesso, è che nel prosieguo del dibattito in Parlamento e nei passaggi necessari all’entrata in vigore dei decreti attuativi non si vada a modificare questo aspetto – aggiunge Magazzini – che, ribadisco, per Confagricoltura è fondamentale perché si va a superare un vulnus mai risolto per la poca cultura del settore perché si pensa erroneamente di avere a che fare con due mondi simili quando, in realtà, non è affatto così".

Anche dalla Coldiretti le valutazioni non possono che essere favorevoli, con la richiesta medesima che viene fatta alla politica nazionale: aperta la strada con questo primo via libera, adesso non si perda tempo in tecnicismi e rimpalli di competenze, ma si arrivi quanto prima all’emanazione dei decreti attuativi necessari per far andare tutto a regime. "Accogliamo positivamente questo primo passaggio parlamentare del disegno di legge e confidiamo che anche il Senato licenzi definitivamente il provvedimento che regolamenterà in maniera organica la filiera florovivaistica – afferma Francesco Ciarrocchi, direttore di Coldiretti Pistoia – trattandosi di un disegno di legge delega, auspichiamo che il Governo possa emanare i conseguenti i decreti legislativi attuativi in tempi brevi. Oltre ad una armonizzazione della legislazione sul settore – puntualizza –, a partire dalla legge di orientamento sono molte le aspettative degli imprenditori florovivaistici soprattutto rispetto agli elementi di modernizzazione, di promozione e di sviluppo qualificato del settore".

Una bella iniezione di fiducia, quindi, nel momento esatto in cui entra nel vivo il periodo di maggior lavoro di tutto l’anno, con centinaia di camion pronti ad essere spediti in giro per tutta l’Europa – e il mondo – con le piante ed i fiori pistoiesi che hanno retto alla grande nei mesi del Covid e che, adesso, hanno bisogno di nuova linfa dopo le settimane difficili dell’alluvione e dei danni alle coltivazioni le cui conseguenze si faranno sentire ancora per molto nel futuro ma, sulle quali, si avranno risposte certe soltanto alla fine di questo 2024.

Saverio Melegari