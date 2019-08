Pistoia, 4 agosto 2019 - Il macellaio-poeta diventa l'uomo più bugiardo d'Italia. È Dario Cecchini, celebre volto anche della tv di Panzano in Chianti (Firenze), il raccontatore più bugiardo d'Italia. Dimostrando che è stato un toscano il primo uomo sulla luna ha vinto il Campionato della bugia a Le Piastre, frazione di Pistoia, giunto alla 43/a. Un appuntamento ormai classico dell'estate toscana quello con le bugie.

Al secondo posto Morena Schisani di Caserta, che nella vita fa l'infermiera e che ha raccontato del primo ospedale lunare. Terzo classificato Luca Palamidessi di Montecatini Terme che ha spiegato perchè gli astronauti sono sì sbarcati sulla luna da dove però non sono mai tornati: lassù si sta decisamente meglio.

Aurora, Bianca e Rachele, tre giovanissime pistoiesi, si sono invece aggiudicate il premio per la migliore bugia bambina, offerto dal Tirreno e intitolato alla giornalista Lucia Prioreschi: hanno mostrato gli effetti dei cambiamenti climatici, presentando un barboncino che prima era un ex pastore maremmano e la nonna, anch'ella ristretta come il cane.

Il premio dedicato al giornalista Giancarlo Zampini e offerto da La Nazione al raccontatore più caratteristico, se lo è aggiudicato Paolo Rinaldi di Pieve a Nievole dichiarando di sapere e raccontando cosa accadrà tra un anno sulla terra in vari campi. Tutti i concorrenti si sono cimentati sul tema 'La bugia tra le stelle: incredibili racconti dallo spaziò nel cinquantesimo anniversario dello sbarco dell'uomo sulla luna.