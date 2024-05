Dany Quarrata e coach Tonfoni avanti insieme: ufficiale il rinnovo

Il binomio Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata – Alberto Tonfoni proseguirà: la dirigenza mobiliera, infatti, ha raggiunto l’accordo con il coach per le prossime due stagioni sportive. Per Tonfoni si tratta del riconoscimento dei risultati ottenuti anche quest’anno, nel campionato di serie B interregionale. Per lui, si tratterà della terza e quarta annata sulla panchina del Dany Basket. "Siamo molto felici. Abbiamo deciso di portare avanti insieme un progetto che ci ha visto fare molto bene in queste ultime due annate – le parole del direttore sportivo biancoblu, Marco Nannini –. Un progetto tecnico consolidato, perché per noi Alberto è una garanzia sia dal punto di vista tecnico che umano. Per le prossime due stagioni cercheremo di stabilizzarci ulteriormente su certi livelli e l’obiettivo sarà quello di ripetersi".

Gli fa eco il diretto interessato, Alberto Tonfoni. "Dopo due stagioni ricche di soddisfazioni per i risultati conseguiti, abbiamo trovato l’accordo per andare avanti insieme e questo mi rende orgoglioso e motivato. In realtà, ho ancora un pizzico di rammarico per come è andata la serie-playoff con Empoli, visto che siamo andati a un passo dal ribaltare i pronostici della vigilia. Ma i ragazzi mi hanno reso davvero fiero di allenarli". Quarrata del presidente Giuntini fa le cose in grande.

Gianluca Barni