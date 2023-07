Danti scivola sulle ore di scuola "Vediamo chi sa fare meglio di me"

Aria sempre più pesante al Palazzo dei Capitani della Montagna, lo scontro tra il sindaco, Marcello Danti e l’ex assessore Andrea Formento assume i contorni della resa dei conti. Ad alimentare un conflitto tra i due, che non si è mai spento, una dichiarazione di Formento, sostenuta dalla consigliera Veronica Scandagli. Riepilogando la vicenda: il collegio dei docenti dell’Istituto omnicomprensivo di San Marcello, decide di ridurre da 40 a 15 le ore di lezione della scuola materna abetonese, ne nasce un dibattito che coinvolge Comune, Provveditorato e Omnicomprensivo, nel quale il consigliere di maggioranza Andrea Formento, defenestrato da Danti poche settimane addietro, affida alla stampa una dichiarazione dove chiede al Comune di farsi carico, salvo improbabile aumento degli iscritti, del costo di un docente che copra il servizio delle 15 ore di lezione in meno per la scuola materna di Abetone, provocando la reazione del primo cittadino: "Mi meraviglio – afferma Danti – non tanto della minoranza che fa il suo mestiere di opposizione, quanto di una parte della maggioranza che si rivela di nuovo rappresentante di un pezzetto del Comune facendosi bella con prese di posizione che sono insostenibili. Invito l’ex assessore Formento a trovare le risorse nel bilancio, che venga qui a spiegarmelo, perché io evidentemente non ne sono capace. "Nel consiglio – prosegue Danti – ci confronteremo sui numeri e valuterò se dare le dimissioni, così vediamo chi verrà dopo cosa sa fare. Se sa fare meglio di me ben venga, non me la prenderò, e ribadisco che io non sono qui per forza, io non ho un futuro politico, non ho da fare carriera politica, non ho da farmi bello sul territorio perché non ho nè interessi nè conflitto di interessi. Se qualcuno vuol fare politica in questo modo, si accomodi. Se mai riuscirà a sedersi su questa sedia".

Non si è fatta attendere la risposta della minoranza affidata al capogruppo, Davide Costa: "In questi quasi due anni dalle elezioni abbiamo dimostrato più volte coi fatti di non essere populisti, a differenza di alcuni dei tuoi “alleati“: non devo certo ricordarti com’è andata al consiglio comunale del 31 maggio. Il nostro gruppo, dopo l’incontro tenuto da Corsini e Ferrari con la dirigenza scolastica, è giunto alla conclusione che il Comune poteva fare di più. La situazione poteva (e doveva) essere affrontata molto prima. Purtroppo la tua amministrazione, di cui fanno parte alcuni che governavano anche durante il mandato precedente, ha sottovalutato il problema, finendo per fallire anche in questa occasione per colpa del solito disaccordo, sfociato in quell’immobilismo che ormai tutti ben conoscono e che negli anni non ha prodotto altro che perdita di servizi. Purtroppo adesso è tardi per trovare altre soluzioni, salvo la possibilità di chiedere l’aiuto della Fondazione Caript. Forse – e ribadisco forse – siamo ancora in tempo per chiedere e ottenere un aiuto in tal senso. Ma servono fatti concreti. E subito".

Andrea Nannini