"Danti è già dimezzato" Vivarelli scende in campo

Si respira aria di crisi al Comune di Abetone Cutigliano e Carlo Vivarelli, leader di "Cambiare" e consigliere eletto nell’assise sammarcellina annuncia la possibile discesa in campo della sua lista. "Ritengo del tutto ovvio che l’attuale giunta di Abetone Cutigliano non possa più restare in carica, dopo la defenestrazione di Andrea Formento – scrive Vivarelli –. Credo che il centrodestra abbia fatto male i suoi conti prima delle elezioni. Comunque sia, visto l’altissimo grado di consociativismo tra centrodestra e centrosinistra a tutti i livelli, bastino per tutti gli esempi sulla multiutility e sulla sanità, la tentazione della Lista Civica Cambiare di presentare un proprio candidato sindaco è davvero molto forte. Stiamo prendendo contatti, ovviamente, con le persone che abitano nel Comune". Ma non basta, la convinzione di Vivarelli che la maggioranza, ancora in essere almeno fino al consiglio comunale in calendario per il 2 agosto, non abbia alcuna probabilità di restare in vita, è granitica. "E’ da tanto che avevo previsto che non sarebbe durata, Marcello Danti non era la persona giusta e i fatti lo stanno dimostrando, Andrea Formento in questa maggioranza conta più del sindaco e Danti, anche se non si dimette è già dimezzato. Nessuno di quelli attualmente rappresentati ha un candidato possibile e appena Danti si dimette scenderò in campo io, anche se non sarò il candidato sindaco. La Montagna merita gente seria a fare politica, questi non sono all’altezza e lo avevano iniziato a dimostrare dalle strampalate assemblee sull’acqua. Protestavano facendosi una guerra interna quando a privatizzare sono stati proprio i loro schieramenti di riferimento. Sono evidentemente inadeguati, spariranno senza lasciare traccia. La nostra lista – conclude Vivarelli – si chiamerà “Cambiare la Montagna“ anche per le prossime elezioni di San Marcello Piteglio". Di diverso avviso gli amministratori: "Non riesco a prendere sul serio questa candidatura fatta di esternazioni estemporanee" commenta divertito Marcello Danti, mentre il vicesindaco, Gabriele Bacci, si affida a una riflessione articolata: "Vivarelli ha detto cose alle quali ci ha abituato. A San Marcello Piteglio aveva già fatto la stessa cosa annunciando la sua candidatura in anticipo di anni. È pronto a cavalcare tutto, quindi anche le discussioni di Abetone Cutigliano. Delle nostre Vivarelli ha colto l’aspetto negativo, che però non è quello preponderante. Basta prendere atto dei lavori fatti e dei sette cantieri ancora aperti. Il 2 agosto voteremo il bilancio e faremo un altro passo avanti. Le discussioni durano ore e i lavori anni. Vivarelli può stare tranquillo".

Andrea Nannini