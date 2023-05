D’Alò spinge la Fim "Siamo la competenza"

"Un bel clima, siamo pronti alle elezioni". Lo ha detto ieri a Pistoia il segretario nazionale Fim Cisl, Valerio D’Alò, uscendo dall’assemblea dei lavoratori di Hitachi Rail Sts. "La cosa importante per loro è comprendere che in questo momento si decide tanto della propria vita privata e lavorativa. C’è una piattaforma di secondo livello da discutere e anche Pistoia ha bisogno di una rappresentanza forte, che porti ai tavoli nazionali le esigenze del territorio. Tutto questo passa per i propri delegati e per le Rsu, per cui questo non è il momento di votare o dare mano ad un amico, ma è il momento di scegliere la persona più competente che possa rappresentarci ai tavoli. Noi portiamo candidati giovani e persone con esperienza.: credo che questo sia il mix giusto". Parlando dell’indotto interno, il cosiddetto incentrato, D’Alò ha affermato: "Promettere 550 assunzioni con un clic è una follia, ciò che va detto è che bisogna continuare con la contrattazione con le committenti, manche con le aziende d’appalto, affinché siano garantiti gli stessi diritti, le stesse retribuzioni e soprattutto le stesse condizioni su salute e sicurezza". "Il primo nodo da affrontare – ha affermato Jury Citera, Fim Cisl Toscana Nord – è la piattaforma di secondo livello, ormai scaduta dal 2006. Abbiamo deciso volutamente di non fare un programma, perché il programma spesso lo fa chi promette ma non mantiene. Ci faremo votare per quello che abbiamo fatto in questi anni, per la formazione e per la competenza".

I candidati della Fim-Cisl sono: Antonella Nannetti, Arianna Ruggeri, Gabriele Carlesi, Massimo Franceschi, Debora Innocenti, Mirosh Korita, Francesco Rega, Fabrizio Butelli, Stefano Cianchi, Luciano Lori, Mario Maiello, Massimo Pecorini, Alessio Colangelo.

Patrizio Ceccarelli