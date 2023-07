"Dall’omicidio Scopelliti alle stragi del ’92-93" La ricerca della verità onorando Via D’Amelio

Un triste anniversario, il trentunesimo, della strage di via D’Amelio in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina e che occorre ricordare nell’intento fermo di ricercare la verità. La locale sottosezione Anm-Associazione nazionale magistrati e il Gruppo Avvocati presso la Biblioteca del Tribunale di Pistoia organizzano per oggi alle 16.30 nell’atrio del Tribunale una conferenza aperta al pubblico dal titolo "Dall’omicio Scopelliti alle stragi del ‘92-’93: memoria e ricerca della verità". Partecipano coi loro interventi Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione Antonino Scopelliti, figlia dell’indimenticabile ‘giudice solo’ come lo definì Falcone, l’avvocato Felice Centineo, legale di molti familiari di vittime di mafia, Angelo Corbo, membro della scorta di Falcone sopravvissuto alla strage di Capaci, medaglia d’oro al valor civile e medaglia d’oro vittima del terrorismo, e Paolo Borrometi, direttore dell’Agi-Agenzia Italia da anni sotto scorta per le diverse inchieste sulla mafia che inviterà l’uditorio a riflettere sui pezzi mancanti, giornalisticamente parlando, sui tanti delitti irrisolti nel nostro Paese.