Dalle processioni a Pistoia al Sinodo: riflessione sulla Chiesa

Cresce l’attesa, anche dal punto di vista religioso, per ciò che succederà in occasione del San Jacopo 2023. Unitamente alla processione per le vie della città lunedì prossimo dopo le 21 e la benedizione di cavalli e cavalieri in piazza nella notte del 25, dopo le varie processioni, si conoscerà anche quelli che sono i risultati della prima sessione del “XX Sinodo della Chiesa di Pistoia“ che raccoglie le proposizioni frutto del lavoro svolto nelle parrocchie e dei circa 400 sinodali. Un giorno importante, quindi, visto che messa in archivio la prima analisi si inaugurerà anche la seconda sessione dedicata a elaborare concrete risposte ai contenuti emersi finora. "Ho chiesto a tutta la Diocesi, convocandola in Sinodo – afferma il vescovo, Fausto Tardelli – di imparare ad assumere lo sguardo di Cristo sull’umanità e sul mondo. Quello sguardo pieno di misericordia e di tenerezza che commuove il cuore di Cristo e lo spinge alla missione di salvezza". Quello che arriverà, pertanto, sarà un documento molto importante e atteso.

"Non è un trattato di teologia né una legge – aggiunge il Vicario don Cristiano D’Angelo – le indicazioni che contiene servono ad aiutare il Vescovo nel suo lavoro di discernimento. Il testo è importante, proprio perché frutto del lavoro comune; ma non dobbiamo aspettarci che esso rifletta tutte le questioni della vita della Chiesa, né che sia espressione dell’opinione di uno o di un altro". Ricordiamo quello che è l’indice del testo votato e approvato: dopo l’introduzione “Una memoria riconoscente“ ci saranno le proposizioni che sono l’attesa di Vangelo, il tempo che stiamo vivendo, l’attesa di relazioni umane significative, l’attesa di comunità fraterna e missionaria, famiglia, donna, dono e corresponsabilità, giovani e anziani: ascolto, cura e intergenerazionalità, migranti e la Chiesa ’nuova’. "Con la seconda sessione del Sinodo che si apre tra poco – precisa Tardelli – cercheremo anche noi di fare esattamente quello che fece Gesù: rispondere alle sfide con la missione di tutta la nostra Chiesa".

S.M.