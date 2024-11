Dalle 18 il test con Reggio Emilia

Sarà l’amichevole tra la Unahotels Reggio Emilia e la Estra Pistoia (oggi alle ore 18) a inaugurare il nuovo Teatro dello Sport di Castellarano. Per quanto riguarda Pistoia si tratta di un’occasione per mettere a punto i nuovi assetti della squadra e provare nuovi giochi, diciamo un’amichevole che arriva a puntino per coach Markovski ed i suoi. I biancorossi si presentano senza Silins, impegnato con la Nazionale, e senza Brajkovic e Chidls che hanno appena lasciato la squadra mentre saranno della partita il nuovo arrivato Andrew Smith ed Eric Paschall. Intanto è atteso anche l’arrivo di Maurice Kemp per il quale la società si sta muovendo per sbrigare le pratiche legate al visto per far arrivare il giocatore in Italia il prima possibile.