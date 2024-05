Dall’Atlante di Pinocchio all’Altare Argenteo

Primo fine settimana del nuovo mese e rieccoci alla piacevole consuetudine: a chi domani, sabato 4 maggio, acquisterà una copia de La Nazione edizione di Pistoia sarà consegnata in regalo una copia dell’urban magazine Discover Pistoia edito dalla Giorgio Tesi Editrice dedicato al mese di maggio. Come sempre proponiamo una vetrina della pubblicazione, per raccontarne peculiarità e offrire un motivo in più per avvicinarsi alla lettura. Una ghiotta anteprima la offre il direttore editoriale Giovanni Capecchi già nel saluto di apertura del numero, un ‘post-it’ su Pinocchio che racconta di una novità editoriale di cui essere orgogliosi. E’ l’Atlante Pinocchio, un volume che racconta la diffusione del romanzo di Collodi in ogni parte del mondo edito da Treccani, la cui realizzazione è stata promossa dall’Università per stranieri di Perugia, dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, dalla Fondazione Caript e da Uniser. Di questo, preannuncia Capecchi, è prevista la presentazione il prossimo 29 maggio. Notizia anche per il fratello maggiore di Discover, Naturart, la cui prossima presentazione del numero 48 uscirà dai confini cittadini per raggiungere Lucca, alla Cavallerizza. Si consolida così la visione ‘made in Naturart’ di contaminazione e collaborazione, nella convinzione che fare squadra allargata sia strategia vincente. Pagina dopo pagina prosegue il viaggio tra eventi, società e cultura che guardano alla mostra appena inaugurata a Napoli dedicata agli scatti fotografici dell’Altare Argenteo (già ospitati in San Leone e prima ancora a Santiago) di Nicolò Begliomini. Notizie in pillole o approfondimenti arrivano poi dai circuiti museali cittadini, la Fondazione Pistoia Musei e i Musei Civici, come anche dalla Fondazione Teatri di Pistoia che si appresta a chiudere la bella stagione 2023-2024 con ancora diversi interessanti appuntamenti in sala. Ospiti fissi della rivista sono il Giardino Zoologico di Pistoia, Coldiretti con Campagna Amica, Fondazione Un Raggio di Luce, Associazione Voglia di Vivere e Emiliano Nappini con "Pistoia com’era" dedicata alla prima parte su piazza del Duomo che accende la curiosità sul lato settentrionale. C’è poi la presentazione di un ritorno, quello della rassegna Libri in cammino proposto dalla Biblioteca San Giorgio che coniuga passeggiate nella natura alla letteratura.

Non poteva mancare una bella vetrina per i Dialoghi di Pistoia, la rassegna di antropologia del contemporaneo che torna a Pistoia dal 24 al 26 maggio. E ancora: la presentazione del prossimo open day a Casa Sicura Giorgio Tesi, l’uscita del nuovo libro di Lorenzo Cipriani "Mare Nostrum", la quinta edizione de La Montagna a fumetti e notizie d’arte, cultura e società dalla Valdinievole, come la passeggiata enogastronomica Cammin Gustando o il focus sull’associazione Cultura e Musica Giulio Rospigliosi. Infine il basket, con il racconto sull’origine della nuova divisa special edition dedicata alla celebrazione della Giornata mondiale della Terra.

l.m.