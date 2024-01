Dalla scuola al lavoro: nuove professionalità per il comparto verde

Pistoia, 28 gennaio 2024 – Oltre cento studenti, le massime istituzioni presenti per dare la propria benedizione, una platea di aziende pronte a carpire professionalità da far crescere e sviluppare al termine del percorso scolastico. Un bilancio positivo quello che emerge dalla prima edizione del "Job Oriented", andato in scena all’interno della tensostruttura della scuola agraria di via Dalmazia grazie al lavoro portato avanti dalla fondazione Barone de’ Franceschi" e l’istituto De Franceschi-Pacinotti.

In platea le classi quarte e quinte del plesso, ovvero ragazze e ragazzi in rampa di lancio per uscire dalla scuola con l’intento di inserirsi, in maniera anche rapida, nel tessuto produttivo della provincia e non solo, visto che il mondo agricolo rappresenta una voce fondamentale per l’economia locale.

« Da quando sono stato nominato in questo incarico è la prima iniziativa che facciamo – spiega il presidente della fondazione Barone de’ Franceschi, Fabio Fondatori, affiancato nell’organizzazione della giornata dalla dirigente Barbara Paggetti – per creare un momento di incontro tra gli studenti che devono decidere dove fare l’alternanza scuola-lavoro o stanno pensando a cosa fare dopo il diploma e la comunità pistoiese che ruota intorno all’agricoltura. Questo istituto è una risorsa fondamentale e deve essere protagonista in una società sempre più caratterizzata dalla necessità di giovani competenti. Abbiamo con noi docenti, personale e studenti appassionati che non si sentono affatto addosso l’immagine di scuola cenerentola e che sanno di lavorare ogni giorno per costruire quelle che saranno le professioni del futuro".

Lunghissimo e qualificato l’elenco di enti, associazioni e aziende legate al mondo dell’agricoltura e dell’innovazione che hanno partecipato alla giornata: dal Distretto vivaistico alla Coldiretti, poi Confagricoltura, Cia, il distretto Forestale, il consorzio Chianti. Con loro anche la scuola "Agraria" dell’Unifi, la Fondazione ITS per mettere in evidenza i corsi altamente specializzati che vengono realizzati a livello regionale, la Camera di Commercio, l’ordine degli agronomi e l’Avi. Oltre a questi nomi, 19 aziende presenti con proprio personale per prendere contatto con gli alunni per allacciare contatti per il prossimo futuro. Il tutto davanti al sindaco Alessandro Tomasi, al sottosegretario all’agricoltura Patrizio La Pietra, il presidente della Provincia Luca Marmo, la consigliera regionale Federica Fratoni e le sigle sindacali. "C’è un po’ di lavoro da fare, soprattutto nel ricollegare dei fili con la comunità pistoiese – aggiunge Fondatori – diversi imprenditori che conosco per il lavoro che faccio mi hanno fatto presente che non riescono a trovare diplomati in agraria disponibili o pronti per il lavoro. E’ da qui che si riparte per un nuovo percorso di relazioni con l’obiettivo di rilanciare una scuola storica del territorio. Una scuola che vuole sempre ricordare il mio predecessore, Eu genio Fagnoni, scomparso pochi mesi fa: è stato l’anima della Fondazione".

Saverio Melegari