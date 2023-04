Dalla psicoterapia all’arte "Imparare a vivere meglio"

Sabrina Ulivi e Lorenzo Pratesi sono amici di vecchia data e condividono l’obiettivo di aiutare le persone a vivere meglio. Ulivi è una psicoterapeuta, Pratesi un’artista. Insieme hanno fondato Anses-Associazione nazionale stress e salute nata a Pistoia e che poi si è espansa in tutta Italia. Un progetto che vuole leggere ciascun individuo a 360 gradi e portarlo alla scoperta delle risorse che possiede per favorirne lo sviluppo emotivo e sociale. Con Anses la psicoterapeuta Ulivi porta avanti il progetto della neuroimmunomodulazione.

"La psiconeuroimmunologia-Pni è un modello scientifico di riferimento che permette di conoscere il funzionamento dell’organismo umano – spiega Ulivi –. L’analisi psicometrica integrata e la valutazione di alcuni tra i più significativi parametri immunologici e metabolici hanno lo scopo di chiarire il ruolo dello stress e interpretare l’eventuale ricaduta organica di tale situazione di disagio psicologico e fisico soprattutto a livello immunitario". L’analisi psicometrica integrata si effettua con appositi macchinari d’avanguardia che possono individuare l’insorgenza di malattie stress correlate. "La Pni prende in considerazione non solo la risposta immunitaria del singolo individuo – aggiunge Ulivi –, ma anche i fattori psicosociali, come lo stile di vita e la nutrizione, quelli mentali e relazionali che spesso sono una importante concausa delle patologie, come ad esempio l’esacerbazione di malattie allergiche, metaboliche, autoimmuni o una maggiore suscettibilità all’insorgenza di malattie cardiovascolari o neoplastiche". Da dieci anni la psicoterapeuta e presidente dell’associazione Anses è un punto di riferimento in tutto il paese per l’applicazione e lo studio di questo particolare modello scientifico che utilizzano anche alcuni medici nutrizionisti, tra cui le pistoiesi Stefania Capecchi e Agnese Nardi. Pratesi invece è il segretario nazionale di Anses e con la sua arteterapia ha fatto emergere lati sconosciuti in tante persone e tra questi molti sono giovani ragazzi.

"Negli anni con Anses abbiamo organizzato tantissimi eventi rivolti alla cittadinanza – sottolinea Pratesi – come seminari su psicologia e alimentazione, progetti di successo come la teatro terapia, che dopo dieci edizioni sta per tornare nel 2024, ma anche musicoterapia e un progetto di psicoterapia al parco del villone Puccini con la psicoterapeuta Julia Freisleben. Con la fondazione dell’associazione nazionale stress e salute abbiamo potuto divulgare un concetto di psicologia fuori dagli schemi ordinari, conoscere se stessi è un’arte liberatoria".

Samantha Ferri