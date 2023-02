Dalla guerra al terremoto: "Per i bambini"

"Il terremoto ha sconvolto tutti, adulti e bambini". È la testimonianza corale dei volontari di BambinoPiù, appena tornati dal confine Turco-Siriano. Si è appena conclusa la missione partita lunedì 13 febbraio da Pistoia organizzata dall’associazione BambinoPiù, da tempo impegnata a portare solidarietà e aiuti concreti alle famiglie con bambini in Ucraina, Africa e sul territorio nazionale per rispondere ai nuovi bisogni. "Il terremoto che ha colpito la Turchia meridionale e la Siria ha spinto nuovamente la nostra associazione a mobilitarsi immediatamente", racconta Alessandro Benedetto, presidente dell’associazione BambinoPiù. "Insieme ad Onsur Italia e altri volontari, abbiamo raggiunto la Grecia in nave per poi proseguire con i furgoni in direzione Turchia, al confine con la Siria: viaggio lungo e faticoso come avevamo calcolato, con rischi legati alla criticità del territorio".

Duilio Bindi, consigliere dell’associazione che in prima persona ha organizzato la missione umanitaria, ha raccontato quello che è stato il viaggio. "Ho preso parte ed organizzato altre missioni umanitarie, ma quest’ultima esperienza mi ha segnato profondamente. E’ stato un viaggio estenuante, che ha spinto ciascuno di noi a superare i propri limiti fisici e mentali: abbiamo guidato per oltre 4800 chilometri, fermandoci soltanto per fare rifornimento, non potevamo perdere tempo, laggiù è totale emergenza. Vedere la devastazione con i propri occhi - prosegue Bindi - ascoltare le vittime la cui vita è cambiata in pochi minuti e tenere in braccio i loro bambini, è stata un’emozione stravolgente". Il tesoriere dell’associazione, Maximiliano Paoletti e la consigliera Viviana Camuso, hanno fatto un punto e approfittato per fare dei ringraziamenti: "con questa missione ha confermato Paoletti - siamo riusciti a consegnare beni materiali, medicinali e di prima necessità per un valore complessivo di oltre 100 mila euro, grazie alla sensibilità e al sostegno dei tanti donatori e imprese".

"Il carico di pasta, pannolini, farina, biscotti e tanto altro materiale alimentare - continua Camuso - è stato donato da Conad Nord Ovest, realtà che dimostra sensibilità verso il sociale e l’emergenza". Il presidente dell’associazione BambinoPiù ha lanciato un nuovo appello: "Vorremmo inviare un container direttamente al confine e di gestire in prima persona in loco tutte le operazioni logistiche e distributive della merce alla popolazione. Chiediamo a tutta la cittadinanza, imprese e aziende di fare ancora uno sforzo. Questo momento è cruciale, è importante intervenire ora". Bindi e Benedetto a un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina ricordano i loro interventi in guerra, atrocità che ha tolto il futuro a tanti bambini. "Lo scopo delle tre missioni umanitarie in Ucraina è stato quello di portare beni di prima necessità e medicinali. Le missioni sono momenti di solidarietà tra distruzione e morte".

Gabriele Acerboni