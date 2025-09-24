Dalla bici alla scrivania. La vita sulle due ruote di Citracca e Scinto

Due dei personaggi coinvolti nell’inchiesta su doping e presunte estorsioni della Procura della Repubblica di Pistoia sulla Vini Zabù, Angelo Citracca e Luca Scinto, sono volti noti e conosciuti da tutti nel mondo del ciclismo toscano. Dopo essere stati entrambi ottimi corridori, sono rimasti nell’ambiente con ruoli diversi ed anche oggi li troviamo nel ciclismo e alle gare sia a quelle dei professionisti che a quelle dei dilettanti e giovanili che vengono organizzate in Toscana. Angelo Citracca, romano classe 1969, dopo gli anni trascorsi nelle squadre toscane dilettanti con alcune belle vittorie passò professionista nel 1992 debuttando con l’Italbonifica; quindi, si trasferì alla Navigare Blue Storm, alla Ideal, e poi ancora alla Montanari Selle Italia ed infine nella Kross Selle Italia quando concluse la sua carriera come atleta nel 1998. Un corridore sveglio, intelligente e furbo, dotato di ottimi mezzi. La vittoria più prestigiosa nei suoi sette anni di carriera da professionista nel 1998 quando s’impose dopo una splendida gara nel Giro d’Oro. Nella sua carriera come atleta ha disputato anche per quattro volte il Giro d’Italia. Una volta attaccata, come si usa dire, la bici al chiodo, Citracca ha svolto il ruolo di team manager seguendo prima le squadre dilettanti e quindi entrando nel mondo dei professionisti con gruppi sportivi che sovente hanno cambiato denominazione e sponsor.

Luca Scinto, toscano di Galleno, nato a Fucecchio nel 1968, è stato ottimo professionista dal 1994 al 2002 indossando nell’ordine i colori dei gruppi sportivi Italbonifica, MG Maglificio Technogym, Asics ed ha fatto parte anche dello squadrone Mapei conquistando sei vittorie, tra le quali il Tour di Langkawi in Malesia, il Gran Premio Città di Camaiore, il Giro della Toscana. Ha disputato quattro Giri d’Italia e per quattro volte ha indossato la maglia azzurra della Nazionale italiana in occasione dei Campionati del Mondo: era presente nel 2002 a Zolder in Belgio, quando il titolo mondiale fu vinto con una magnifica volata da Mario Cipollini. In quella occasione dimostrò la sua bravura e generosità nel mettersi al servizio della squadra azzurra nel preparare con gli altri azzurri la volata per "Re Leone". Prima di svolgere il ruolo di direttore sportivo nei professionisti ha guidato anche squadre dilettanti, mentre oggi è al timone del Team Franco Ballerini Lucchini Energy nella categoria juniores. Scinto, che abita nel pistoiese, personaggio solitamente loquace che ama scherzare con tutti nell’ambiente del ciclismo (e che quando prende la parola non è facile da fermare) lo abbiamo raggiunto al telefono. Al momento preferisce non esprimersi (lo dovrebbero fare i suoi legali con un comunicato, assicura), ma si dice tranquillo e fiducioso che la verità verrà a galla.

Antonio Mannori