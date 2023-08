Dal Tau al sogno "bellissimo" di San Lorenzo a Pistoia: progetto Fondazione Marini

Il presidente della Fondazione Marino Marini, Carlo Carnacini, ha definito, su queste pagine, in questi giorni "un’idea utopica" quella del sindaco su San Lorenzo, ma Alessandro Tomasi, sempre su queste pagine, a fine giugno aveva ridelineato il progetto (su cui incombono però i possibili tagli ai fondi del Pnrr). "Offriamo – queste erano state le parole del sindaco Tomasi – uno spazio più grande del Tau, meglio disposto, con possibilità di svilupparsi nella parte del giardino e della piazza. Ma soprattutto con la possibilità di condividere una progettazione con i tecnici della Fondazione Marini". Il Tau ha bisogno di lavori di adeguamento per 370mila euro.

"Credo non sia in discussione che la sede della Fondazione come ente di ricerca sia a Palazzo del Tau – aveva poi sottolineato il sindaco – . Da parte dell’amministrazione c’è la volontà di mettere a disposizione San Lorenzo che diverrà luogo bellissimo, al centro della città, in una strategia complessiva che descrive in quella zona un quadrilatero dei musei. L’appoggio della Regione e della Fondazione Caript che mette a disposizione Palazzo Buontalenti ci permetterà di gestire questa fase transitoria". Carnacini ha dichiarato, pochi giorni fa, al nostro giornale, che: "La Fondazione ha in programma di lasciare a Pistoia: la sede, il centro di documentazione, l’archivio e la didattica. Come anche un certo numero di opere per allestire, magari a Palazzo Fabroni, due o tre sale".

red.pt