Dal nuoto alla pallavolo. Lo sport in nome di Giak

Una ’nuotata’ di beneficenza, nel nome di un giovane promettente la cui vita è stata interrotta sul più bello. Questo è il programma della "Maratonina Giak Nuotatore Volante", giunta alla terza edizione. Una manifestazione organizzata dalla Cogis e dedicata a Giacomo Di Napoli, scomparso nel 2022 a soli vent’anni. Il giovane aglianese, campione di volo su aliante, è stato per anni anche uno dei nuotatori di punta della società di nuoto, capace di vincere decine di medaglie. E la sua squadra aveva deciso già lo scorso anno di ricordarlo con una vera e propria maratona di nuoto aperta alla cittadinanza, che si terrà nella piscina di Montale domenica prossima dalle 9 alle 17. Con una donazione minima di 5 euro, i partecipanti potranno nuotare ad oltranza, indicando all’uscita dalla vasca i metri o chilometri percorsi. Ci sarà un premio per i quindici nuotatori che avranno coperto la distanza più lunga. E il denaro raccolto, fa sapere Cogis, verrà utilizzato per "finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".

Anche la pallavolo protagonista in nome di Giak. E’ stato il Volley Aglianese che, battendo 2-1 l’Euroripoli, ha conquistato la seconda edizione del Memorial Giacomo Di Napoli, manifestazione pallavolistica per squadre under 13 tenutasi negli impianti aglianesi. Il premio di miglior giocatrice del torneo all’atleta neroverde Laura Benvenuti. Emozioni nel ricordo di un campione. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte i genitori di Giacomo e il sindaco di Agliana, Luca Benesperi. E dire che la competizione non era iniziata benissimo per le nostre portacolori, vista la sconfitta nella partita inaugurale, 2-1, contro la Sestese. Poi, invece, è arrivato il successo con Riotorto e il secondo posto nel girone. E ancora i successi contro Bellaria e Sestese, che hanno consentito l’approdo in finale. Anche l’ultimo atto inizia in salita: la compagine non riesce a ricevere la battuta delle fiorentine e anche la difesa lascia a desiderare. Ma piano piano c’è la giusta reazione e la difesa migliora. Ecco il combattuto 2-1 e il trofeo nelle mani del capitano.