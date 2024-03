Dal Barocco a Piazzolla, il ritorno di Kremer

Torna a Pistoia il grande violinista Gidon Kremer con la sua Kremerata Baltica, ensemble da lui fondato nel 1997 per promuovere il talento di giovani musicisti provenienti dalle tre repubbliche baltiche, ma anche per diffondere la nuova vita musicale indipendente di quei paesi. É un legame profondo e indissolubile quello di Kremer con la Lettonia, sua terra d’origine dalla natura selvaggia e dalle atmosfere incantate, che ha mosso il grande violinista ad adoperarsi per esaltarne la bellezza, diffonderne la cultura e ispirare i compositori che gli hanno spesso dedicato le loro creazioni. Al teatro Manzoni martedì prossimo, 12 marzo (ore 20.30), il sesto appuntamento della stagione concertistica dei Teatri di Pistoia è interamente costituito da pagine scritte per Kremer o da lui commissionate per un ensemble eccellente di cui è direttore e solista. Due le composizioni di musicisti lettoni viventi: la prima, "Pages of a biography" per violino, vibrafono e archi di Georgs Pelecis, racconta, in un linguaggio in cui i riverberi della musica rinascimentale e barocca si mescolano a un’estetica minimalista, la vita di un eroe che dopo una vita piena e intensa viene trasportato al cielo dell’eterna beatitudine e della musica perenne. L’altro, "Lignum" di Jekabs Jancevskis, è un dialogo immaginario con gli alberi, intesi come esseri viventi che dialogano e svelano agli uomini il vero senso della vita. A seguire, "5 Minuti della Vita di W.A.M" del russo Alexander Raskatov: un ironico e intrigante intreccio di temi mozartiani che si dispiegano su uno sfondo di pizzicati, armonici e altri effetti timbrici per tratteggiare la multiforme personalità del Salisburghese. In chiusura, le "Cuatro Estaciones Porteñas" di Astor Piazzolla "Porteño" è il patronimico usato per indicare gli abitanti di Buenos Aires, città portuale, e ogni tango rappresenta una stagione: l’estate è seguita da autunno, inverno e primavera. Come gran parte della musica di Piazzolla, anche le Stagioni sono state arrangiate per un’ampia varietà di strumenti diversi da quelli originari. La versione che la Kremerata propone è un adattamento piuttosto libero per violino solo e orchestra realizzato da Leonid Desyatnikov tra il 1996 e il 1998 su richiesta di Kremer.

Il pensiero va alle Stagioni vivaldiane, evocate da numerose citazioni che risultano interpolate o addirittura inserite nel tessuto della musica, in aggiunta alla partitura originaria. Tenendo conto del fatto che Venezia e Buenos Aires si trovano in emisferi opposti, nell’estate (Verano porteño) si citano passi dall’inverno vivaldiano. Viceversa nell’Invierno porteño, e lo stesso criterio riguarda le stagioni intermedie. In più, vengono aggiunte cadenze per il violino e il violoncello ed effetti speciali con cui gli archi imitano le percussioni originarie che non figurano nel nuovo organico. Ma libertà e disinvoltura fanno parte del gioco quando si tratta, come in questo caso, di una tradizione che nasce, si sviluppa e sopravvive all’insegna dell’improvvisazione.

Chiara Caselli