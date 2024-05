’Dai un senso alla vita’. L’intelligenza artificiale il focus dell’edizione 2024

"L’intelligenza artificiale. Nuove società, quale futuro". È il tema della XVII edizione di "Dai un senso alla vita: rispettala!", il progetto socio-educativo realizzato dal Dipartimento regione Toscana Ans-Associazione nazionale sociologi, che anche quest’anno si caratterizza per il ricco calendario di eventi, iniziati a marzo e che si concluderanno venerdì 10 maggio (ore 9-12.30) con il convegno regionale dei sociologi, nella Sala Maggiore del Palazzo comunale, alla presenza del presidente nazionale Ans, Pietro Zocconali. "Quest’anno – spiega il presidente regionale Ans, Giuliano Bruni – abbiamo avuto la collaborazione dell’Ufficio scolastico territoriale, che ha fatto rete con gli istituti coinvolti, e dell’Università popolare di Pistoia, che organizza insieme a noi l’evento. Il tema trattato, tra speranze e interrogativi, è ampio e complesso. La nostra intenzione è riflettere dal punto di vista sociologico su come l’intelligenza artificiale influirà sul nostro modo di vivere e sulla società tutta".

"Chi appartiene alla generazione digitale – osserva il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi – ci vede delle prospettive: di lavoro, di miglioramento di vita. Naturalmente bisogna dare ai ragazzi gli strumenti per sapere utilizzare bene queste tecnologie e non farsi sopraffare". Nel corso del convegno i relatori (Gianluca Giuffrida, Donato Petrizzo, Andrea Spini, Giovanni Restivo, Niccolò Domenici, Matteo Vinattieri, Federico Bilotti, Alessandra Chirimischi, Vincenzo Cerrone e Riccardo Sgherri) affronteranno il tema a tutto campo, dagli effetti sociali a quelli legati al mondo del lavoro, dalla didattica agli aspetti legali, dalla criminologia all’etica. Verrà consegnato il Premio speciale cultura Ans 2024, quest’anno assegnato all’imprenditore e dirigente sportivo Andrea Di Maso. Al centro della manifestazione ci sono gli studenti di varie scuole della provincia di Pistoia. Ad alcuni di loro è stato proposto un questionario che permetterà di avere una visione del loro pensiero sull’argomento trattato, i cui risultati saranno poi pubblicati. Come nelle precedenti edizioni, inoltre, sono stati indetti due concorsi. Il primo, multimediale, con filmati realizzati dagli studenti sul tema dell’intelligenza artificiale e quello letterario (La tecnologia: società e futuro), intitolato ad Aligi Bruni, giunto all’ottava edizione, organizzato con la Misericordia di Pistoia. Per entrambi i concorsi saranno premiati i primi tre classificati. La premiazione del concorso multimediale avverrà il 10 maggio al termine del convegno, mentre per quello letterario la premiazione si svolgerà il 31 maggio (ore 10.30) nella sede della Misericordia, in via Bonellina.

"Gli studenti hanno espresso con varietà di linguaggi – sottolinea il sociologo Federico Silvestri, membro della giuria – tutte quelle questioni che ruotano intorno all’intelligenza artificiale, per come gli adolescenti la vivono". "Questa iniziativa per noi è stata molto importante – afferma Chiara Domenichini, docente dell’Istituto Einaudi – perché ci ha permesso di riflettere, sia a noi docenti che a tutti gli studenti, sull’impatto che l’intelligenza artificiale ha in tutti i contesti, in particolar modo in quello didattico-formativo".

Patrizio Ceccarelli