Dai quiz al teatro, i mille talenti di Mariotti

"Il campione dei campioni" va in scena. Domani sera, dalle 21 all’"Ives Montand" di Monsummano Terme, il pistoiese Adriano Mariotti porterà sul palco del teatro "Bar America" (biglietti ancora in vendita sul sito oooh.events e in cassa prima dell’evento), commedia musicale di cui è autore e regista, con la preziosa consulenza artistica di Luca Ferrante ed Eleonora Di Miele. Mariotti è salito recentemente alla ribalta televisiva per essere diventato il super campione del programma "Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo", il quiz televisivo condotto da Gabriele Corsi a base di musica e memoria in onda dal lunedì al venerdì alle 20.25 sul canale Nove.

Questa sera, cade a fagiolo, la Nove proporrà la replica della finale vinta dal nostro. Classe 1987 - spegnerà le 36 candeline il prossimo 14 novembre -, da quando aveva 12 anni canta, tra esibizioni, serate di pianobar e orchestre da ballo. "Dopo uno stop forzato dovuto alla pandemia – racconta –, avevo deciso di appendere il microfono al chiodo per dedicarmi in toto al lavoro (si occupa di fiere, logistica ed eventi, ndr) e alla famiglia".

La chiamata per partecipare alla trasmissione di Corsi del Trio Medusa, è giunta quasi inaspettata e ha riaperto una strada che sembrava ormai essersi chiusa. "Sull’onda del notevole successo del programma (la finale fu vista da un milione e duecentomila telespettatori, ndr), ho deciso di rispolverare la band con la quale mi esibivo (jazz e swing). In pratica, sarà un viaggio musicale nei primi decenni del secolo scorso, quando la musica doveva combattere contro la dittatura e la voglia di vivere con lo spettro incombente della guerra". Il tutto è ambientato nella Firenze del 1940. Un barista, appassionato di musica, cerca di risollevare le sorti del suo locale grazie al swing, sfidando la censura del regime".

Quali saranno le conseguenze? Non resta che andare a vederlo. "Continuare a fare spettacolo? Sarebbe un sogno – chiosa "il campione dei campioni" Mariotti –. No, non m’interesserebbe partecipare ad altri programmi-concorsi (a meno che non si tratti di All Together Now - La musica è cambiata della Hunziker o Tale e Quale show di Conti), ma cantare e recitare sì. Comunque a maggio sfiderò, sempre su Nove, il campione della terza serie". Con il desiderio di batterlo, ovviamente.

Gianluca Barni