Dai bambini una rosa per i Caduti

Le scuole elementari di Maresca hanno visitato i monumenti realizzati dall’artista Germano Pacelli per la Pace raccogliendo il suo invito a piantare una rosa davanti alle statue che ricordano i Caduti. Molte le domande poste ad Alessia e Stefano, i due insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi di seconda e terza, come all’artista che con i suoi 99 anni ha raccontato dei suoi tanti anni all’estero e dei valori di fratellanza che ha incontrato sotto tutti i cieli d’Europa. Pacelli che la guerra l’ha vissuta in prima persona, ha coinvolto i ragazzi a iniziare dall’impasto del cemento per farli essere protagonisti della realizzazione dell’opera che si trova sulla piazza del paese a perenne ricordo dei bombardamenti subiti. Attorno alla rosa i ragazzi hanno posto tre file di pietre colorate di bianco, di rosso e di verde.

Andrea Nannini