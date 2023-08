Da Quarrata a Carmignano sul modello della Via Medicea I comuni pensano al progetto

Un percorso escursionistico che collegherà Quarrata a Carmignano, sul modello della "Via Medicea". Questo il piano al quale stanno lavorando le amministrazioni comunali dei due Comuni, per un progetto che entrerà nel vivo nei prossimi mesi. "Si tratta di un’iniziativa in fase embrionale – ha detto il sindaco Gabriele Romiti (foto) – che rientra nelle iniziative di valorizzazione del Montalbano". Nel recente passato ci sono stati alcuni contatti fra l’assessore al turismo Mariavittoria Michelacci e il suo omologo carmignanese, Dario Di Giacomo, per discutere della questione. E ci sarebbe già un accordo di massima, visto che sarebbero già stati messi neri su bianco i sei percorsi "ad anello" che compongono il tragitto complessivo. Quattro di questi riguarderanno il territorio quarratino: si tratta dell’"anello del Sasso Regino", "anello del Fermulla", dell’"anello dello Scodellino" e dell’"anello della Furba", che porteranno gli appassionati di trekking a riscoprire tragitti che si snodano nei pressi dei corsi d’acqua e della fonte sopracitata. A completare il lotto, l"anello della Fontina" e l’"anello delle Sei Fonti", nella provincia pratese. E uno dei prossimi passaggi sarà rappresentato dal completamento della cartellonistica. "Insieme all’assessore Michelacci e all’amministrazione di Quarrata abbiamo pensato ad un "turismo di prossimità" - ha aggiunto Dario Di Giacomo, assessore carmignanese al turismo – il cammino partirà da un parcheggio sul nostro territorio, dal quale i turisti potranno posteggiare l’auto e raggiungere a piedi Quarrata attraverso Tizzana. Fermandosi anche a godersi il paesaggio e le opportunità eno-gastronomiche, visto che lungo il tragitto ci sono diverse aziende. Stiamo collaborando con l’amministrazione quarratina anche perché gli ultimi dati dicono che il turismo sul Montalbano è aumentato del 20%. Ed è a nostro avviso necessario continuare a puntare sempre più sul cosiddetto "turismo lento", in futuro". Un progetto che, quando sarà pronto, sarà inserito (al pari dell’itinerario che dovrebbe condurre da Buriano a Vinci, alla casa di Leonardo) con tutta probabilità anche nell’applicazione "Visit Quarrata", che dovrebbe essere definitivamente lanciata il prossimo anno. Si tratta di un’app che elencherà ai turisti i luoghi d’interesse del territorio. E che proporrà loro una serie di iniziative, partendo proprio dai "cammini".

Giovanni Fiorentino